La squadra di Ranieri aveva trovato il vantaggio a 8 minuti dalla fine dell'incontro ma nel finale ha perfino rischiato di perdere. Si complica la corsa alla Champions League.

di Franco Borghese - 05/05/2019 20:20 | aggiornato 05/05/2019 20:25

L'equilibrio e la paura di perdere hanno dominato la partita. Benché il pareggio non servisse a nessuno. Paradossale, ma umano. Dopo le vittorie di Empoli e Atalanta (rispettivamente contro Fiorentina e Lazio) sia il Genoa che la Roma avevano bisogno dei 3 punti nel posticipo della Serie A. Il punticino tiene entrambe in corsa, ma è comunque un risultato negativo.

La classifica della Serie A, infatti, si complica. Il Genoa si ritrova a 4 punti dall'Empoli terzultimo (fra le due c'è anche l'Udinese, a -2 dai rossoblù), la Roma è quinta (ma il Milan può agganciarla e scavalcarla grazie agli scontri diretti), a -3 dall'Atalanta. In caso di arrivo a pari punti con i bergamaschi, inoltre, i giallorossi, avendo pareggiato nello scontro diretto per 3-3 sia all'andata che al ritorno, si dovrebbero arrendere alla migliore differenza reti dei lombardi (attualmente +28 a +15).

Specie nel primo tempo la Roma ha faticato a creare occasioni da gol, e spesso ha lasciato il fianco scoperto alle ripartenze dei rossoblù. Col passare del tempo la squadra di Ranieri è sì cresciuta, senza però riuscire a sfondare la difesa avversaria. Il Genoa è stato bravo a tenere i ritmi bassi. Impedendo agli ospiti di far emergere la maggiore qualità tecnica. Trovato il vantaggio a 8 minuti dalla fine, la Roma ha buttato via due punti pesantissimi facendosi riprendere in pieno recupero. E rischia perfino di subire il 2-1, ma viene salvata da Mirante al 95', eccezionale a restare freddo sul rigore di Sanabria.

Serie A, le pagelle di Genoa-Roma

Genoa (4-3-1-2): Radu 6,5; Biraschi 5,5, Zukanovic 6, Romero 7,5, Criscito 6,5; Veloso 6, Radovanovic 5,5, Lerager 5,5 (dal 38' st Sanabria 4,5); Bessa 5,5 (dal 48' st Rolon sv); Lapadula 6 (dal 28' st Pandev 6), Kouamé 6. All.: Cesare Prandelli 6,5.

Roma (4-2-3-1): Mirante 6,5; Florenzi 6 (dal 44' st Karsdorp sv), Manolas 4,5, Fazio 6, Kolarov 5,5; Nzonzi 5,5, Cristante 5,5; Zaniolo 5,5 (dal 25' Kluivert 5,5), Pellegrini 5,5 (dal 20' st Schick 5), El Shaarawy 7; Dzeko 5. All.: Claudio Ranieri 5,5.

I migliori

Romero 7,5

Bene in fase difensiva, coprendo bene su Dzeko e, quando è entrato, Schick. Poi segna, a una manciata di minuti dalla fine, il gol che tiene il Genoa a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Non pago, spazza l'area di rigore nell'unico tentativo della Roma dopo il pareggio.

El Shaarawy 7

Aveva segnato il gol che permetteva alla Roma di tornare a -1 dall'Atalanta. Rete pesante quanto difficile tecnicamente. Il fatto che non sia bastata non dipende da lui. Per tutta la gara, inoltre, è stato il più vivace fra i giallorossi. Mancano, da tutto l'anno, i gol degli altri attaccanti. Nemmeno questo però dipende da lui.

I peggiori

Manolas 4,5

Distratto e pasticcione. Fazio deve fare gli straordinari per coprire i suoi svarioni. Sbaglia anche in occasione del pareggio del Genoa ed è completamente assente sull'azione che porta al rigore. Per la corsa alla Champions servono i leader. Altrimenti si fa dura.

Sanabria 4,5

Entrato nel finale per fare la differenza e riacciuffare la partita, si conquista il rigore, ma poi lo tira come peggio non si può. Aveva sul piede il pallone della salvezza, solo nelle prossime settimane si saprà quanto sarà pesante il suo errore.