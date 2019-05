Parolo porta in vantaggio i biancocelesti ma poi si scatenano gli ospiti. Zapata e Castagne ribaltano il risultato, poi è l'autogol del disastroso Wallace a chiudere la partita per la squadra di Gasperini.

Lazio-Atalanta è stato il match della 35ª giornata di Serie A che è valso uno scontro diretto per la Champions League. La squadra di Inzaghi arriva al match dopo la vittoria in casa della Sampdoria, 2-1 al Ferrarsi domenica scorsa. Anche gli uomini di Gasperini sono reduci da una vittoria, il 2-0 dell'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Udinese, nel monday night della 34ª giornata.

