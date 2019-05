Merengues sul regista bosniaco, Agnelli punta forte sul brasiliano. Possibile scambio estivo di centrocampisti sulla rotta Torino-Madrid.

di Antonio Gargano - 05/05/2019 16:58 | aggiornato 05/05/2019 17:32

L'opera di ricostruzione di Zinedine Zidane al Real Madrid passa inevitabilmente dalla prossima sessione di calciomercato. Come un anno fa, i rapporti con la Juventus potrebbero essere quelli più importanti dell'estate, stavolta sia per cedere giocatori sia per acquistarne di nuovi. L'asse che collega la Casa Blanca a Torino avrebbe in serbo uno scambio di centrocampisti per ovviare alle esigenze delle due squadre.

Secondo Tuttosport le merengues avrebbero messo gli occhi su Miralem Pjanic, che darebbe ulteriore tasso tecnico alla mediana madridista. Per far spazio al regista bosniaco, Zizou sarebbe disposto a sacrificare un elemento del peso di Casemiro, che nell'ultimo periodo ha discusso il rinnovo del contratto senza arrivare ad un esito positivo. Ai campioni d'Italia, invece, farebbe comodo proprio per il progetto tattico di Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero ritiene il brasiliano il centrocampista perfetto da far giocare davanti alla difesa, con un fisico ed una costanza che significherebbero tanto per il centrocampo della Juventus. Al Real Madrid, invece, un tassello come Pjanic aggiungerebbe qualità in un reparto che già può contare su Kroos e Modric, su cui potrebbero rinnovarsi i rumors di mercato.

Pjanic-Casemiro, scambio Real Madrid-Juventus nella sessione estiva di calciomercato?

Accertato l'interesse dei club per i rispettivi calciatori e trovata la collocazione tattica di ognuno, assume una rilevanza non indifferente il valore di mercato dei due centrocampisti. A farsi avanti sarebbero stati i blancos, che potrebbero affondare il colpo già a fine campionato. I bianconeri sarebbero disposti a sacrificare Pjanic, accettando però Casemiro come parziale contropartita tecnica.

Dalla valutazione che faranno le due dirigenze, emergerà anche il metodo con cui si intende pareggiare il valore dei calciatori. La Juventus potrebbe chiedere un conguaglio economico, ipotesi più probabile, ma non scarta l'idea di pescare ulteriori elementi dalla rosa del Real Madrid: Isco rimane il sogno di Agnelli, ma il ritorno di Zidane e la programmazione della prossima stagione riporteranno lo spagnolo tra i più importanti della squadra.

Isco e James Rodriguez, due situazioni di mercato che la Juventus sta monitorando

L'idea più suggestiva è quella di James Rodriguez, che rientrerà dal prestito al Bayern Monaco e potrebbe nuovamente finire sul mercato durante la prossima estate. Il colombiano, già ai margini del progetto di Zizou nelle scorse stagioni, potrebbe diventare un affare a buon mercato per Paratici, ma la dirigenza bianconera è vincolata dal futuro di Douglas Costa.

La corsia preferenziale aperta col Real Madrid è una delle componenti più interessanti del prossimo calciomercato, anche in vista di obiettivi che accomunano i due club, Paul Pogba su tutti. La fumata bianca per lo scambio di centrocampisti, almeno per il momento, lascerebbe il francese al Manchester United o comunque lontano da Madrid e Torino.