Ranieri parla dopo Genoa-Roma

Io volevo solo fare una battuta, mi riferivo ai tifosi e non volevo fare polemica. Alla fine è stato fatto baccano, ho pensato "bentornato in Italia".

Non potevano mancare dichiarazioni sulla polemica montata in questi giorni per i suoi commenti fatti alla vigilia della sfida della Roma a Marassi. L'ex allenatore del Fulham ha commentato con un po' di amarezza.

Nella conferenza stampa dopo la partita, Claudio Ranieri ha parlato del risultato dei suoi non nascondendo l'amarezza per un risultato che rischia di costare la Champions League alla squadra giallorossa.

Il tecnico parla dopo il pareggio della Roma in casa del Genoa: "Per la Champions si fa dura, ora dobbiamo fare del nostro meglio".

