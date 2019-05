Giampaolo si sfoga dopo Parma-Sampdoria

Marco Giampaolo si sfoga dopo il 3-3 fra la sua Sampdoria e il Parma. L'allenatore della squadra ligure è deluso dal calo della sua squadra nell'ultima parte di stagione dopo aver accarezzato anche il sogno europeo.

Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore blucerchiato ha parlato del bilancio di questa annata spiegando anche che se non ci sarà l'impegno da parte del suo club di fare il salto di qualità lui potrebbe anche andar via.

Sono stato chiaro con la società, non sono contento di stagioni mediocri. Per il bene di tutti ho spigato alla dirigenza che se non si fa quel che serve per alzare l'asticella, non c'è motivo per restare.