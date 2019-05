Il Cagliari esce sconfitto dal San Paolo di Napoli e la rabbia della beffa arrivata negli ultimi minuti per il rigore assegnato dall'arbitro Chiffi nel recupero ha fatto infuriare la dirigenza della squadra sarda.

Il direttore sportivo Carli si è presentato ai microfoni di Sky Sport visibilmente arrabbiato e ha sfogato tutta la sua frustrazione sulla direzione arbitrale e soprattutto sull'arbitro che sedeva in sala VAR durante Napoli-Cagliari.

Siamo arrabbiati neri, il VAR è diventato una barzelletta. So che non ne parlerà nessuno ma noi ci giochiamo tutto: se fosse capitato al Napoli il rigore non lo avrebbero mai dato. Come si fa ad avere la certezza di un errore quando si tratta di millimetri? Ci sentiamo presi in giro.