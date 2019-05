Il Dottore non brilla a Jerez e chiede nuovi aggiornamenti. Domani test ufficiale per provare nuove soluzioni tecniche: "A fine gara ero veloce, importante per il campionato".

05/05/2019

Jerez doveva essere il test verità per Yamaha e Valentino Rossi e l'esame è stato superato con riserva. La M1 di Vinales ha chiuso sul podio, le due moto del team satellite hanno fatto bene, peccato per il problema al pedale accorso a Quartararo. Ma nello staff del Dottore qualcosa andava fatto meglio, a cominciare dalla strategia gomme, con quella gomma hard all'anteriore che sa troppo di scelta accomodante. Maverick ha avuto più coraggio nell'azzardare la media ed è stato premiato con il podio.

La casa di Iwata ha portato diverso materiale su cui lavorare, ma gli aggiornamenti provati nel week-end di gara non si sono rivelati decisivi. A cominciare dallo spoiler al posteriore che ha deluso altamente le aspettative. Ulteriori soluzioni di elettronica non hanno sortito gli effetti sperati e le modifiche apportate alla base di partenza hanno richiesto troppo tempo per essere assestate. Nella FP3 Valentino Rossi è arrivato con una moto ancora in divenire e il destino ha voluto che per pochi secondi non fosse nella top-10.

Iniziare la gara di Jerez qualche posizione più avanti sarebbe stato molto utile, quindi serve lavorare soprattutto in ottica qualifiche. A cominciare già dal test di domani, per trovare una migliore accelerazione e più stabilità in frenata. In attesa della prossima gara a Le Mans dove nelle ultime cinque edizioni è sempre salito sul podio. Inutile nascondere che il titolo mondiale è già lontano, ma l'obiettivo di Valentino Rossi è di essere costantemente in zona podio, togliersi qualche soddisfazione, mantenere viva l'aritmetica fino alle ultimissime gare.

Valentino Rossi nel box Yamaha a Jerez

Valentino Rossi: "Si poteva fare meglio"

Rispetto ad un anno fa la Yamaha ufficiale ha compiuto uno step decisivo nello sviluppo del prototipo, ma non quanto basta per colmare il gap dalle Honda e Ducati ufficiali. Del resto dopo un biennio di 'apatia' tecnica era impensabile arrivare ai livelli delle due big nel giro di un inverno. Il 6° posto di Valentino Rossi a Jerez ha il sapore di una stentata sufficienza.

Ho fatto sesto, esame superato come quando fai sesto. Ci sono cose positive rispetto all'anno scorso quando ho finito quinto - ha detto a Sky Sport MotoGP -, ma sono caduti quattro davanti. Sono stato veloce alla fine della gara, è importante in previsione del campionato. C'è da dire che potevamo fare meglio, Maverick ha chiuso sul podio e Quartararo poteva finire davanti, quindi sono stati più bravi di me. Il fatto di non essere entrato in Q2 mi ha tagliato le gambe, altrimenti potevo stare nel gruppetto di Dovi, Petrucci e Vinales. Ho montato la dura all'anteriore perché la media ci preoccupava, Maverick ha azzardato la media ed è stato premiato. Ci sono delle cose da potere fare meglio.

Tra gli aspetti positivi il fatto di essere stato veloce nella fase finale della gara. Un anno fa il problema più grande era l'usura degli pneumatici nel finale, adesso serve intervenire su altre aree.

Nei primi giri non ero abbastanza veloce, dovevo guidare molto dolce e tenere un po' di margine se no perdevo grip. Invece nel finale con meno grip e la moto più scarica sono riuscito a superare Miller, Crutchlow e Morbidelli ed ho fatto dei buoni giri. Ma non abbastanza per riprendere Petrucci. Rispetto all'Argentina e ad Austin lì sono stato subito veloce, qui invece venerdì andavo abbastanza piano, abbiamo perso tempo a modificare la moto. Nella FP3 non eravamo ancora pronti. Quando si entra in pista che va subito bene è tutto più difficile, perché è difficile trovare la modifica che ti cambia tutta la vita.

Difficile spiegare la grande prestazione di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, nonostante il calo nel finale dell'allievo dell'Academy. Ma il rookie francese avrebbe potuto lottare per il podio se il problema al pedale non lo avesse costretto a rientrare nei box anzitempo.