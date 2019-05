Segui la diretta LIVE del GP di Jerez. Prima fila con Quartararo, Morbidelli e Marquez, Dovizioso 4° in griglia di partenza, solo 13° Valentino Rossi che promette battaglia.

di Luigi Ciamburro - 05/05/2019 13:39 | aggiornato 05/05/2019 15:46

Marc Marquez archivia la caduta di Austin con una prestazione impeccabile a Jerez. Il campione in carica della MotoGP si mette in testa al gruppo subito dopo la partenza e martella giro dopo giro, senza troppo curarsi di ciò che avviene alle sue spalle. Nei primi giri ci prova Morbidelli a mettergli pressione, ma il giovane pilota della Yamaha satellite è costretto a calare verso metà gara.

All'inseguimento del Cabroncito prova a mettersi Fabio Quartararo, ma il rookie francese è costretto dare forfait per un problema meccanico alla pedaliera che gli impedisce di inserire la quarta marcia. A quel punto ne approfitta la Suzuki di Alex Rins, ma il gap di 4" è incolmabile per provare a insidiare il primo posto. Ma per il pilota spagnolo è iniziata una scia di risultati positivi che potrebbero regalare grandi soddisfazioni dopo il trionfo sul COTA.

Ducati non brilla, ma il 4° posto di Andrea Dovizioso è un risultato da prendere con i guanti e che gli consente di conservare i piani aalti di classifica in attesa di circuiti maggiormente favorevoli alle caratteristiche della Desmosedici. Danilo Petrucci fa un piccolo passo avanti conquistando la quinta posizione finale, mentre Valentino Rossi mette una pezza al peggio chiudendo il GP di Jerez al 6° posto dopo essere partito dalla 13esima finestra in griglia.

MotoGP, la cronaca della gara a Jerez

Ordine di arrivo

Márquez, Honda Rins, Suzuki Viñales, Yamaha Dovizioso, Ducati Petrucci, Ducati Rossi, Yamaha Morbidelli, Yamaha Crutchlow, Honda Nakagami, Honda Bradl, Honda Aleix Espargaró, Aprilia Lorenzo, Honda Pol Espargaró, KTM Zarco, KTM Rabat, Ducati Abraham, Ducati Smith, Aprilia, Oliveira, KTM Syharin, KTM

23° giro - Cade Jack Miller

21° giro - Fuori Mir, resta in ballo il gradino più basso del podio tra Vinales e Dovizioso

Andrea Dovizioso a Jerez

19° giro - Guadagna posizioni Valentino Rossi: si libera di Morbidelli e di Crutchlow e si assesta in sesta piazza

18° giro - Dovizioso spinge per un posto sul podio, nel finale si preannunciano scintille

16° giro - La top 10: Marquez, Rins, Vinales, Dovizioso, Petrucci, Morbidelli, Crutchlow, Miller, Rossi, Mir

14° giro - Marquez saldamente al comando, 2° Rins a 4 secondi

13° giro - Fuori Quartararo per un problema alla moto!

12° giro - Quartararo supera Morbidelli e prov mettere pressione a Marquez, ma occhio a Rins nel finale...

Fabio Quartararo a Jerez

10° giro - Rossi non riesce a superare Miller, Marquez aumenta il distacco a 2". Si preannuncia una bella sfida tra Morbidelli e Quartararo. Rins supera Dovizioso e Vinales e si mette al 4° posto.

8° giro - Marquez al comando con oltre 1" di vantaggio su Morbidelli, Rossi ancora 10°

6° giro - Cade Pecco Bagnaia in curva 2, gara finita!

5° giro - Corpo a corpo tra Rins e Dovizioso. Quartararo va lungo e perde decimi preziosi da Morbidelli

3° giro - Rossi si libera di Nakagami ma è ancora 10°, Marquez in testa davanti a Morbidelli, Quartararo, Vinales, Dovizioso, Rins e Petrucci

2° giro - Nelle retrovie sfida Nakagami-Rossi, davanti Marquez e Morbidelli provano a prendere il largo, 5° Dovizioso, 7° Petrucci

1° giro - Marquez si mette subito al comndo seguito da Morbidelli, Quartararo e Vinales, 10° Rossi che guadagna tre posizioni

13:58 - Doppia hard per Quartararo e Morbidelli

13:54 - 6 minuti al via, temperature in forte rialzo che potrebbero agevolare la gara di Marc Marquez e delle Ducati ufficiali. Ma la gara riserva sempre sorprese...

13:50 - Doppia hard per Dovizioso e Marquez

13:47 - Doppia hard anche per Pecco Bagnaia e Danilo Petrucci

13:46 - Doppia gomma media per Valentino Rossi, Jorge Lorenzo opta per la dura all'anteriore e la media al posteriore

13:41 - 21°C la temperatura dell'aria, di poco superiore quell dell'asfalto.

MotoGP, il riassunto del sabato di qulifiche

Il campionato del mondo di MotoGP approda a Jerez, uno dei tracciati più tecnici del calendario, tra i più impegnativi dal punto di vista delle frenate. Il sabato di qualifiche ha regalato grandi sorprese con Fabio Quartararo che conquista la sua prima pole in classe regina che gli vale già un record: è il poleman più giovane del Motomondiale e soffia il primato a Marc Marquez. Franco Morbidelli, con la seconda posizione in griglia di partenza, conferma l'ottimo lavoro svolto dal team Petronas SRT sin dalla scorsa stagione, quando sono iniziati i preparati per l'allestimento della nuova squadra.

Resta Marc Marquez il grande favorito dopo aver dimostrato un ottimo ritmo gara già dal venerdì. In caso di alte temperature dell'asfalto il suo gap potrebbe essere ancora maggiore, considerando le difficoltà delle Yamaha quando la colonnina di mercurio supera i 40°C. Buone sensazioni anche in casa Ducati con entrambi i piloti Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, rispettivamente al 4° e 7° posto in griglia. 5° e 13° piazzamento per Maverick Vinales e Valentino Rossi, ma le Yamaha ufficiali sono in affanno sul passo gara, manca il feeling con l'anteriore e aleggia il mistero di una M1 satellite che qui a Jerez, negli ultimi tre anni, va più forte di quella ufficiale.

Andrea Iannone non parteciperà al quarto appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota Aprilia, dopo la caduta di ieri nell'ultima sessione di prove libere, ha riportato una botta alla caviglia sinistra. Stamane ha effettuato alcuni test motori per capire la condizione fisica e tentare di partecipare al warm-up, ma il dolore era troppo forte ed è stato costretto a dare forfait. Il rider abruzzese salterà anche il test in programma domani a Jerez.