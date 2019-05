Primo successo e secondo posto in Spagna per il team SIC58 di Paolo Simoncelli, vincitore grazie ad Antonelli e sul podio con Suzuki, proprio sulla pista dove Marco conquistò il primo Gran Premio in carriera. Nella Moto2 affermazione di Baldassarri.

Se esiste uno scrittore occulto, le pensa davvero bene. Proprio dove Marco Simoncelli vinse la sua prima gara nel Motomondiale, la squadra intitolata per lui dal babbo Paolo centra una doppietta. LaMoto3 di Jerez è stata avvincente ed incerta, come al solito, più del solito. In un finale di corsa ricco di imprevisti e cadute, trionfa Niccolò Antonelli. Alle spalle dell'italiano, il giapponese compagno di colori Tatsuki Suzuki. Entrambi su Honda, tutti e due in forza nel team SIC58 Squadra Corse.

Niccolò non calcava il gradino più alto del podio da anni. Dal 2016 per la precisione, nel Gran Premio di Losail. Diversi podi, alcune brutte scivolate, in Spagna Antonelli si è sbloccato. Il discorso vale pure per la sua squadra, direttamente collegata al colosso HRC che festeggia anche il secondo posto del nippo Suzuki. Le urla di Paolo Simoncelli erano di gioia e liberatorie allo stesso tempo. Perché da quando ha iniziato l'avventura nelle corse, il papà di Marco ne ha viste tante.

Se la sono vista brutta i piloti della Moto2, in un brutto crash avvenuto pochi metri dopo la partenza. Dopo alcuni contatti, vanno a terra Gardner, Alea Marquez, Ekky Pratama e Bezzecchi. Atri corridori escono dal nastro d'alsfalto e la Race Direction sventola bandiera rossa. Troppo pericoloso continuare coi piloti fermi in traiettoria ed i pezzi delle moto incidentate sparsi ovunque. Dopo la ripartenza, vince Lorenzo Baldassarri, per la tera volta nel Motomondiale 2019.

Baldassarri vince aJerez e si conferma leader della Moto2

Gran Premio di Jerez Moto3, doppietta dedicata a Marco Simoncelli

Tanto lavoro, molte gare disputate, nessuna vinta. Sino ad oggi: a Jerez il team SIC58 Squadra Corse si prende rivincite e consensi, siglando una doppietta. Niccolò Antonelli - velocissimo ma non esente a pesanti errori - rimane concentrato, lotta come una jena e conclude al primo posto, facendo volare la Honda messa in pista da Paolo Simoncelli, regalando al babbo di Marco gioia e lacrime.

Sì, perché proprio nel tracciato andaluso, il compianto Marco vinse il primo Gran Premio in carriera. Era il 2004, il Sic guidava una piccola Aprilia due tempi. In un solo istante, Paolo ha rivissuto i passi del figlio, dai più belli sino al giorno da dimenticare. Anche se, dimenticare è impossibile, quindi, meglio ricordare Marco portando in gara il messaggio positivo distintivo del ragazzo romagnolo. Oggi ha vinto Antonelli, ma ha vinto pure Simoncelli.

In un weekend combattuto, Suzuki completa l'opera, dimostrando come i risultati per il team SIC58 non siano arrivati per caso. Nemmeno il podio di Celestino Vietti è frutto di concidenze. Il pilota Sky VR46 ha portato la KTM al limite dal primo all'ultimo passaggio, concludendo terzo. Ottimo, l'Italia è sempre più protagonista nella difficile e formativa Moto3 e, Dalla Porta e Migno, hanno perso la top five per sfortune ed episodi. Cattiva sorte anche per Fenati, fuori pista per evitare un pilota caduto proprio davanti alla sua ruota anteriore. Per fortuna ed ablità, Romano ha evitato un possibile colpo pericoloso.

Gran Premio di Jerez, ordine d'arrivo classe Moto3

Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 147.7 39'30.327 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 147.7 +0.242 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 147.7 +0.305 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 147.7 +0.472 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 147.7 +0.563 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 147.7 +1.133 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 147.7 +1.187 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 147.7 +1.291 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 147.6 +1.430 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 147.6 +1.441

Classifica piloti

Aron Canet, Spagna 58 punti Niccolò Antonelli, Italia, 57 punti Jaume Masia, Spagna 45 punti Kaito Toba, Giappone 41 punti Lorenzo Dalla Porta, Italia 40 punti Celestino Vietti, Italia 36 punti

Moto2, dopo la bandiera rossa e lo spavento, si sveglia Baldassarri

Il weekend del marchigiano era partito male. Lento in prova, addirittura caduto due volte, Lorenzo non trovava il bandolo della matassa in una Kalex del team Pons piena di noie elettriche. Tra turni di prove libere e qualifiche, non si poteva pronosticare un numero 7 così forte e veloce, sino alla vittoria del Gran Premio di Spagna. Gara iniziata col botto: un contatto tra Gardner, Marquez, Ekky Pratama e Bezzecchi ha costretto la Direzione Gara ad interrompere le ostilità.

Incidente sfiorato proprio da Baldassarri, che si è toccato con Luthi. Dopo aver resettato cervello e motivazione, Lorenzo è ripartito più forte di prima, ha raggiunto il compagno di team Fernandez, lo ha studiato e poi... ecco il "Balda Attack", valevole di successo. Per lui è il terzo su quattro corse in questo 2019, con tanto di vetta nella graduatoria piloti. Baldassarri è uno degli italiani più forti di tutto il Motomondiale.

La Moto2 spagnola ha offerto altri spunti di nota. Sul gradino centrale del podio è salito Jorge Navarro, molto bravo con la sua Speed Up. Terza posizione centrata da Fernandez, che divide con Baldassarri il garage di Sito Pons. Luthi ha subito gli attacchi, Schrotter non era al meglio della condizione fisica, ha un pò deluso Marini. Il fratello di Valentino Rossi ottavo posto a parte - non aveva il passo dei migliori. Nemmeno Nicolò Bulega era in grado di tenere il passo dei più veloci, ma lui è un rookie ed arrivava da un infortunio. Punti conquistati da Bastianini, Di Giannantonio e Locatelli, per un tricolore sempre in voga nel Motomondiale.

Gran Premio di Jerez, ordine d'arrivo classe Moto2

Lorenzo Baldassarri ITA Flexbox HP 40 KALEX 25'33.841 155.7 Jorge Navarro SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 25'34.200 155.6 0.359 Augusto Fernandez SPA Flexbox HP 40 KALEX 25'34.932 155.6 1.091 Thomas Luthi SWI Dynavolt Intact GP KALEX 25'36.269 155.4 2.428 Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo KTM 25'37.608 155.3 3.767 Xavi Vierge SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 25'38.796 155.2 4.955 Tetsuta Nagashima JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 25'41.683 154.9 7.842 Luca Marini ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 25'41.867 154.9 8.026 Nicolo Bulega ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 25'42.412 154.8 8.571 Iker Lecuona SPA American Racing KTM KTM 25'44.076 154.6 10.235 Enea Bastianini ITA Italtrans Racing Team KALEX 25'44.286 154.6 10.445 Fabio Di Giannantonio ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 25'46.549 154.4 12.708 Dominique Aegerter SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV AGUSTA 25'48.020 154.2 14.179 Andrea Locatelli ITA Italtrans Racing Team KALEX 25'49.311 154.1 15.470

Classifica piloti