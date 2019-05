Il tecnico parla alla vigilia di Milan-Bologna: "Il momento è negativo ma basta dire che non ci crediamo. Bakayoko? Ha chiesto scusa, caso chiuso".

di Redazione Fox Sports - 05/05/2019 13:18 | aggiornato 05/05/2019 14:23

A pochissime giornate dalla fine del campionato, il Milan deve fare di tutto per rientrare nei primi quattro posti della classifica e la partita di lunedì sera contro il Bologna può essere quella fondamentale per la corsa alla Champions League.

Gattuso parla alla vigilia di Milan-Bologna

Ne è convinto anche Gennaro Gattuso, che pochi giorni dopo la pesante sconfitta in casa del Torino che ha fatto perdere posizioni al suo Milan, ha parlato in conferenza stampa dell'incontro con i rossoblu. Commentando anche i casi legati al ritiro e al comportamento di Bakayoko.

Non c'è problema per le serate, le facevo anche io. Ma quando si viene qui si lavora in un certo modo e ci sono delle regole da rispettare. Non volevo fare il ritiro ma questo ci ha rafforzato: ho visto una squadra arrabbiata, ora dobbiamo reagire in campo. Bakayoko ha chiesto scusa, il caso è chiuso. Anche se qui c'è qualcuno che fa come gli pare.

L'allenatore della squadra rossonera è conscio che l'entusiasmo in casa Milan sia poco ma non vuole che si dica che lui e i suoi giocatori non credano più nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League.