Il tecnico del Liverpool rassicura i tifosi sulle condizioni dell'egiziano: "Ha visto la partita dallo spogliatoio. Non so se ci sarà martedì".

di Redazione Fox Sports - 05/05/2019 09:21 | aggiornato 05/05/2019 09:26

La vittoria sofferta del Liverpool in casa del Newcastle tiene vive le speranze di titolo in Premier League per i Reds che però sono ancora in ansia per le condizioni di Salah, uscito per infortunio nel secondo tempo.

L'infortunio di Salah durante Newcastle-Liverpool

Il duro scontro dell'egiziano col portiere dei Magpies lo ha costretto a uscire in barella ma nella conferenza stampa dopo la partita il suo allenatore Klopp ha dato un aggiornamento rassicurante sulle sue condizioni.

Salah sta bene anche se ha preso un colpo molto duro. Ha visto la partita dagli spogliatoi. Se ce la farà per la sfida contro il Barcellona? Vedremo, dobbiamo aspettare.

Ora quindi l'attesa è tutta per il ritorno della semifinale di Champions League contro il Barça in programma martedì sera. E i tifosi del Liverpool sanno che l'impresa di ribaltare il 3-0 dell'andata sarà possibile solo con Salah in campo.