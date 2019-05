Il dominicano, titolare al posto dell'infortunato Benzema, è decisivo nel successo sul Sottomarino Giallo. In gol anche Vallejo, a nulla servono le reti di Gerard Moreno e Jaume Costa. Nel finale si rivede anche Vinicius Junior.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 05/05/2019 18:19 | aggiornato 05/05/2019 18:22

Il Real Madrid non ha ormai più nulla da chiedere a questa Liga, ma la gara con il Villarreal ha comunque degli spunti interessanti. Uno su tutti è la possibile salvezza degli ospiti, che vincendo sarebbero praticamente salvi. Da segnalare anche la presenza nell'undici titolare di Brahim Diaz, classe '99 acquistato a gennaio dal Manchester City che nelle ultime uscite sta dimostrando tutto il suo talento.

E infatti il trequartista spagnolo è uno dei migliori in campo, in una giornata decisamente positiva per la banda Zidane (che ritrova anche Vinicius Junior, rientrato dopo due mesi). Apre Mariano Diaz, Gerard Moreno pareggia subito ma Vallejo riporta avanti le Merengues. Nella ripresa è ancora Mariano a chiuderla, mentre Jaume Costa in pieno recupero segna per il definitivo 3-2.

La cosa più bella del pomeriggio del Bernabeu, comunque, rimane lo striscione esposto dai tifosi Blancos prima del calcio d'inizio. Tutto per Iker Casillas, colpito da un infarto in settimana durante un allenamento. La vicinanza allo storico ex capitano madridista è stata mostrata anche dai giocatori, entrati in campo con una maglia speciale.

Lo splendido striscione di vicinanza dei tifosi del Real Madrid a Iker Casillas

Liga, primo tempo bellissimo tra Real Madrid e Villarreal

Pronti, via ed è subito Real Madrid. Dopo due minuti scarsi, infatti, i Blancos passano in vantaggio grazie al secondo gol in questa Liga di Mariano Diaz, oggi titolare al posto dell'infortunato Benzema. Bravo in questo caso anche l'altro Diaz, ovvero Brahim, che dopo aver rubato palla a Cazorla lancia in profondità il numero 7 che con il destro fredda Andres Fernandez.

Il vantaggio però non dura molto, perché alla prima occasione il Villarreal pareggia: erroraccio di Casemiro a centrocampo, Alvaro Gonzalez gliela scippa e serve Gerdard Moreno, implacabile davanti a Courtois. Settimo in campionato per l'ex attaccante dell'Espanyol, che riporta in vita i suoi dopo una prima parte di gara praticamente inesistente.

La gara rimane bellissima, e il Real si riporta costantemente nella metà campo avversaria sfiorando subito il 2-1 con Carvajal, che calcia dalla distanza al volo colpendo in pieno il palo a Fernandez battuto. Per aspettare il nuovo vantaggio dei padroni di casa bisogna aspettare il 40', quando Vallejo raccoglie la palla su un tiro di Marcelo e a porta praticamente vuota la mette dentro. Per il difensore spagnolo è il primo gol in carriera in Liga, festeggiato anche dal Bernabeu che gli dedica addirittura un coro.

118 Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid v Villarreal - Liga 2018/2019-foto-119

Chiudi 1 di 118

Nella ripresa ci pensa ancora Mariano Diaz

L'inizio del secondo tempo sembra un replay del primo, in quanto dopo tre minuti è ancora Mariano Diaz a mettere la sua firma sul match. Azione cominciata da Valverde, che serve Carvajal in profondità il quale poi va in mezzo dall'ex Lione, tutto solo a un metro dalla porta vuota. Doppietta quindi per il dominicano, la prima della sua carriera in Liga con le Merengues.

Poco dopo si avvicina al gol anche Brahim Diaz, che dopo una bella incursione in area viene fermato da Fernandez. Portiere del Villarreal protagonista anche al 65', quando al destro a giro di Marcelo risponde con una super parata bassa. A un quarto d'ora dalla fine arriva anche il momento di Vinicius Junior, che rientra a due mesi esatti dall'infortunio patito nell'ormai famigerata sfida del Bernabeu contro l'Ajax.

Dal classe 2000 buone indicazioni dal punto di vista fisico, e Zidane quindi può sorridere. Nell'attesa di finire questa stagione negativa, la testa del Madrid è già rivolta alla prossima. Nell'ultimo minuto di recupero arriva un (seppur inutile) super gol di Jaume Costa, che batte Courtois con un bel tiro dalla distanza. Servirà ancora un piccolo sforzo quindi agli uomini di Calleja per raggiungere la salvezza, e l'occasione giusta potrebbe essere nel match di settimana prossima in casa contro l'Eibar.