Il tecnico chiederà pedine di qualità al presidente, che però vuole massimo impegno anche col contratto in scadenza. E l'ex ct mette in attesa i corteggiatori.

di Redazione Fox Sports - 05/05/2019 08:21 | aggiornato 05/05/2019 08:25

Il tanto atteso incontro fra Agnelli e Allegri dovrebbe avvenire a breve, secondo il Corriere dello Sport non più tardi di mercoledì di questa settimana, e i due dovranno discutere dei programmi in vista della prossima stagione della Juventus.

Allegri incontrerà a breve Agnelli

In particolare il tecnico sembra convinto a chiedere al suo presidente un innalzamento qualitativo della rosa: stando a quanto raccolto da Tuttosport, Allegri è convinto che ci sia bisogno di rinforzi all'altezza di stare attorno a Ronaldo, che soprattutto nel finale di stagione è sembrato fin troppo superiore ai suoi compagni. In più c'è bisogno di eliminare equivoci tattici, che hanno impedito di trovare un assetto costante durante l'annata.

La lista sembra essere composta dai nomi che circolano da parecchie settimane (De Ligt, Pogba, Ndombele) ma c'è prima da capire chi fra i giocatori attuali della Juventus partirà. Gli occhi sono tutti puntati su Dybala, Cancelo e Douglas Costa, indiziati principali a lasciare Torino.

Dal canto suo, Agnelli pretenderà dal suo allenatore grande impegno anche nel caso di una stagione affrontata con il contratto in scadenza. L'esito del summit non è scontato e per questo Antonio Conte ha messo in attesa le squadre che lo seguono (Inter e Roma in primis): se Allegri saltasse, il leccese sarebbe il primo candidato per sostituirlo.