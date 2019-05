Il dirigente nerazzurro continua a coltivare la suggestione che porta al leccese. Ma la proprietà deve decidere se fare questo investimento e scaricare Spalletti.

di Redazione Fox Sports - 05/05/2019 21:09 | aggiornato 05/05/2019 21:14

Il futuro della panchina dell'Inter continua a essere difficile da prevedere e la permanenza a Milano di Luciano Spalletti sembra tutt'altro che scontata, visto che su di lui aleggia pesantemente l'ombra di Antonio Conte.

L'Inter vuole Antonio Conte

A ricostruire la situazione è stato Gianluca Di Marzio di Sky Sport: l'idea di portare il leccese in nerazzurro è prevalentemente di Marotta che spinge con la proprietà ad accettare il cambio in panchina anche in caso di terzo posto in campionato.

L'ultima parola sarà di Suning che deve pensare anche al risvolto economico dell'operazione: liberare Spalletti e il suo staff costerebbe circa 28 milioni di euro lordi alla società, cifra a cui andrebbe aggiunta quella da dare a Conte e ai suoi collaboratori.

Un esborso pesante se si pensa che Spalletti sta comunque riportando la squadra in Champions League. Ma Marotta non molla e continua a insistere anche giocando la carta Icardi: se Conte arrivasse all'Inter, la permanenza dell'argentino sarebbe più probabile visto il suo rapporto col suo attuale tecnico.

Se Suning non volesse perdere un patrimonio come l'ex capitano, potrebbe accettare più volentieri il cambio in panchina. Dipende tutto dalla proprietà nerazzurra che in poche settimane sceglierà se confermare Spalletti o tentare l'assalto a Conte.