Investimento importante in vista: i nerazzurri puntano il talento della Fiorentina, ma sul taccuino c'è anche la rivelazione ivoriana del Lille.

di Antonio Gargano - 05/05/2019 15:48 | aggiornato 05/05/2019 15:52

Il pareggio di Udine mette l'Inter in condizione di dover lottare fino all'ultima giornata, ma la partecipazione alla prossima Champions League è ancora nelle mani dei nerazzurri. In vista della prossima stagione, la dirigenza sta preparando i ritocchi che andranno effettuati nella prossima sessione di calciomercato: gli esterni sono in cima alle priorità del club.

Doppia opzione per l'estate, con la consapevolezza di dover affrontare una spesa non indifferente: Federico Chiesa è il primo nome sul taccuino dell'Inter, che potrebbe bussare alla porta della Fiorentina nelle prossime settimane. La concorrenza della Juventus è l'incognita che rischia di scatenare l'asta per il calciatore viola, la cui permanenza a Firenze sembra essere ormai agli sgoccioli.

L'altro obiettivo del mercato nerazzurro arriva dalla Ligue 1. Nel Lille, secondo in classifica alle spalle del PSG già campione, sta spiccando Nicolas Pepé, calciatore della Costa d'Avorio su cui hanno già messo gli occhi diversi club europei. Tra le favorite per l'operazione di mercato della prossima estate c'è il Bayern Monaco, che ha già manifestato il suo interesse e ha la necessità di creare un ricambio in termini di esterni offensivi.

Chiesa rimane la prima scelta di Marotta, che dovrà battere la concorrenza delle rivali di mercato e trattare con la Fiorentina. Il calciatore ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e percepisce uno stipendio di 1,7 milioni di euro netti a stagione. Con un valore di mercato che si aggira intorno ai 50 milioni di euro, è probabile che il ritocco dell'ingaggio rispetto a quello dei viola sarà notevole.

La Juventus sta già architettando la sua mossa: sacrificare Douglas Costa, arrivare anche a 70 milioni di euro per il trasferimento e ad oltre 5 milioni di euro netti a stagione per l'esterno viola. L'Inter è pronta a rispondere, ma non è escluso che possa virare su altri obiettivi.

Pepé è sicuramente uno di questi. 21 gol e 12 assist in 37 partite tra Ligue 1 e Coupe de France, l'esterno d'attacco del Lille è tra i pezzi pregiati del mercato europeo. Anche per il 24enne ivoriano c'è un contratto fino al 2022, ma il presidente Gerard Lopez ha già chiarito cosa succederà in estate:

Nicolas partirà sicuramente, sta raggiungendo livelli che non possiamo più permetterci economicamente. Avrà molta scelta.

Il Lille lo valuta 60 milioni di euro, il Bayern Monaco ha già manifestato l'intenzione di arrivare ad oltre 70 milioni. L'Inter, dal canto suo, sta cercando di inserirsi nella corsa a Pepé, tenendo ben presente il peso di un investimento simile e le difficoltà in un'asta con i bavaresi, che puntano forte sul calciatore per ringiovanire il fronte offensivo.

Pepe has 33 G+A in 37 games for Lille and has taken them to the CL for next season. A left footed who who's able to go to the byline and cross and also cut in and cause problem.

Una qualificazione in Champions League, per la quale i nerazzurri sono favoriti rispetto alle dirette avversarie, impone però una spesa adeguata agli impegni europei. La dirigenza è pronta ad individuare chiaramente i suoi obiettivi per le fasce ed investire per fare meglio di questa stagione. Chiesa e Pepé valgono uno sforzo.