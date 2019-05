I campioni di Scozia hanno fatto un'offerta all'ex tecnico del Manchester United che è seriamente interessato.

di Redazione Fox Sports - 05/05/2019 15:21 | aggiornato 05/05/2019 15:31

In un'intervista di qualche giorno fa Mourinho rivelava che il suo futuro non sarebbe stato in Premier League ma stando alle ultime clamorose indiscrezioni, potrebbe non essere così lontano dall'Inghilterra.

Il Celtic ha fatto un'offerta a Mourinho

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Celtic Glasgow avrebbe fatto un'offerta all'allenatore portoghese. Ma la rivelazione sorprendente è che lo Special One starebbe seriamente pensando di accettare.

L'ex tecnico del Manchester United infatti ha bisogno di tornare su una panchina che gli garantirebbe di tornare ad alzare trofei, motivo per cui non avrebbe problemi ad approdare nel campionato scozzese (appena vinto per l'ottava volta di fila dai biancoverdi).

Come spesso accade, uno degli attori principali di questa trattativa sarà il super procuratore Jorge Mendes che in queste ore sta spingendo per provare a portare il suo assistito al Paris Saint-Germain. I francesi però da poco rinnovato il contratto di Tuchel e se una grande panchina non fosse pronta ad accogliere Mourinho, lo Special One sarebbe pronto a dire di sì al Celtic.