Il mirino del Real Madrid in vista del calciomercato estivo è sempre più puntato su Paul Pogba, scelto come grande colpo per rinnovare il centrocampo agli ordini di Zidane dopo le prove negative di questa stagione.

In casa dei Blancos però sembrano voler mettere le cose in chiaro con il campione del mondo, già cercato nelle finestre di calciomercato passate. Questa sarà l'ultima occasione per lui di approdare al Bernabeu.

Stando a quanto riportato dal Sun, Zidane avrebbe parlato con Raiola per dargli un vero e proprio ultimatum: se Pogba vuole il Real Madrid deve arrivare in questa estate, altrimenti per lui non ci sarà mai più spazio.

Una presa di posizione forte quella di Zizou che vuole rendere l'ex juventino il cardine del suo progetto tecnico. Ma che è anche stanco di aspettare: per Pogba al Real Madrid si deciderà tutti nei prossimi mesi.