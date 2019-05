Una cifra accessibile al Milan che sta pensando al possibile erede di Suso, protagonista di una stagione negativa. I rapporti con la Juventus sono buoni (basti pensare ai recenti affari fra i due club) quindi l'operazione potrebbe andare in porto. Una volta capito il suo piazzamento in campionato, i rossoneri tenteranno l'affondo per Orsolini.

I bianconeri hanno dato Orsolini in prestito al Bologna che può riscattarlo per circa 16 milioni di euro. I campioni d'Italia però hanno il diritto di controriscatto fissato a 20 milioni, dopo il quale potranno scegliere il futuro dell'esterno offensivo.

