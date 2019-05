Il mezzo della squadra è stato colpito frontalmente da un tir che portava elettrodomestici: i due autisti hanno perso la vita.

di Marco Ercole - 05/05/2019 12:15 | aggiornato 05/05/2019 12:20

Tragedia in Brasile, sono due i morti e dieci i feriti che si contano a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolto il pullman della selezione Sub 15 del Bahia e un tir che trasportava elettrodomestici.

I due mezzi si sono scontrati tra di loro frontalmente alle 5.30 della mattina (brasiliana) di sabato lungo la BR-251, vicino al municipio di Santa Cruz de Salinas, nel Minas Gerais, e a perdere la vita sono stati i due conducenti.

O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar um acidente ocorrido nesta manhã envolvendo o ônibus que transportava o time sub-15 tricolor para a Copa Nike, em São Paulo. — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 4, 2019

Un incidente terribile, che avrebbe potuto anche generare ancora più perdite. Per quanto riguarda i ragazzi a bordo del pullman, infatti, il club ha provveduto a far sapere alle famiglie che tutti stanno bene e hanno riportato esclusivamente delle ferite. La squadra Sub 15 del Bahia si era messa in viaggio in direzione San Paolo, per poter partecipare al torneo giovanile della Nike Cup.

Secondo le prime ricostruzioni il tir avrebbe invaso la corsia opposta (la polizia sta lavorando ancora per capire i motivi) e colpito frontalmente il mezzo che stava portando 16 giocatori, 6 membri dello staff tecnico e due autisti: 9 passeggeri feriti sono stati portati nell'ospedale più vicino e 8 di loro sono stati già dimessi. Avrà bisogno di qualche controllo in più invece l'allenatore dei portieri Eduardo Brandão, Duda.

O motorista do ônibus morreu e desse caminhão foram levados grande parte da mercadoria. A garotada do sub-15 do Bahia estava rumo a São Paulo participar da copa Nike da categoria pic.twitter.com/oNX64v3G7v — Ivens W. De Abreu (@ivens_abreu) May 4, 2019

Condizioni gravi per l'autista di riserva (portato immediatamente all'ospedale in elicottero), che evidentemente al momento dell'impatto era posizionato vicino al conducente Carlos Oliveira Pacheco, il dipendente della MS Tourism, assunto per portare la delegazione del Sub 15 del Bahia alla Nike Cup e che purtroppo ha perso la vita in questa viaggio.

Su internet sin da subito hanno iniziato a circolare molte foto e video del disastro: in alcuni di questi, veramente vergognosi, si possono vedere chiaramente delle persone che, anziché aiutare i feriti, hanno preferito rubare più possibile dai due mezzi, disinteressandosi totalmente della tragedia in corso.