Ora è ufficiale: le strade del Bayern Monaco e di Franck Ribery si separano dopo 12 anni. La notizia arriva dal sito ufficiale del club campione di Germania che annuncia come il giocatore non rinnoverà il suo contratto in scadenza fra poche settimane, mettendo fine a un'era di vittorie.

Con l'articolo il Bayern Monaco ringrazia Ribery, approdato in Bundesliga nell'estate del 2007 dall'Olympique Marsiglia e che con la maglia dei Bavaresi ha vinto ben 20 titoli (a cui si potrebbero aggiungere il campionato in corso e la coppa di Germania). Il francese ha espresso tutta la sua gratitudine al club.

Sono stati 12 anni stupendi per me e la ma famiglia, qui ho vinto tanto e spero di vincere ancora. Il futuro? Non c'è nulla di deciso ma non smetterò.

Nel comunicato troviamo anche le parole di Karl-Heinz Rummenigge che ringrazia Ribery insieme a Robben, anche lui a poche settimane dall'addio al Bayern Monaco in un'estate che segnerà la fine di un'epoca.

🗞️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer.



Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever 👑 pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF