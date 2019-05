Replica della tifoseria spagnola a quella lanciata dagli inglesi su un presunto pugno di Messi a Fabinho dopo la partita di Champions League. "Squalificatelo".

di Luca Guerra - 05/05/2019 07:59 | aggiornato 05/05/2019 08:03

Il web infiamma il cammino verso la semifinale di ritorno di Champions League tra Liverpool e Barcellona dopo lo 0-3 incassato dai Reds nella partita di andata al Camp Nou. Dopo che un paio giorni fa i tifosi del Liverpool avevano lanciato in rete una petizione per fare squalificare Leo Messi in vista della sfida di Anfield Road, postando sul sito change.org un video con un presunto pugno della Pulce argentina al centrocampista degli inglesi Fabinho pochi attimi prima di subire il fallo che porta alla punizione del 3-0 e raccogliendo oltre 10mila firme, ora tocca ai tifosi blaugrana replicare con lo stesso metodo. Nel mirino c'è Sadio Mané.

I tifosi del Barcellona non hanno evidentemente preso di buon gusto l'iniziativa dei sostenitori dei Reds. Tanto che Mehrullah Baloch ha lanciato (con un po' di ironia) sul sito change.org una petizione dal titolo inequivocabile: "Squalificate Sadio Mané per aver schiaffeggiato Vidal senza motivo". Lanciata a mezzogiorno del 4 maggio, nelle prime 12 ore la petizione ha raggiunto le 3500 firme. L'azione incriminata vede il numero 10 del Liverpool dare un buffetto al calciatore cileno dopo uno scontro di gioco.

Se da un lato i sostenitori del Liverpool si erano quindi affidati a una raccolta firme popolare per spingere l'Uefa a sanzionare Messi e dare qualche speranza in più ai Reds in vista della semifinale di ritorno di Champions League, dall'altra parte i tifosi del Barcellona sperano evidentemente che uno stop a carico di Mané possa togliere a Jurgen Klopp un'arma importante per tentare l'impresa in terra inglese.

Champions League, il contrasto tra Leo Messi e Fabinho in Barcellona-Liverpool 3-0

Liverpool-Barcellona è già iniziata a colpi di petizioni in rete: difficile che l'Uefa intervenga

Il fischio d'inizio della semifinale di ritorno in programma ad Anfield Road è fissato per le 21 di martedì 7 maggio, ma Liverpool-Barcellona offre la sensazione di essere già iniziata. Difficile però che le petizioni lanciate sul web dalle rispettive tifoserie a carico di Messi prima e Mané poi possano avere efficacia in termini disciplinari.

Guys i'm making a petition against Mane for slapping an innocent soul like Vidal. He deserves to get a permanent ban from football for such pathetic behaviour. Lets support him by signing the petition. #JusticeForVidal pic.twitter.com/MMVR2Um9tB — Ash (@FCBxAsh) May 3, 2019

L'Uefa potrebbe infatti prendere in considerazione gli episodi citati, ma la sensazione è che in entrambe le azioni sia difficile quantificare l'entità del gesto e soprattutto attribuirgli un'intensità tale da determinare una squalifica per i protagonisti. Il mancato intervento del Var sulle due azioni, poi, sembra far sì che il destino delle firme raccolte sul web sia quello di rimanere tali. Con l'unico effetto di infuocare il percorso che conduce alla notte di Champions in programma ad Anfield Road.