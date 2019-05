Il numero uno dei blaugrana si gode il momento magico della sua stella e racconta di come il rapporto tra il club e l'argentino potrebbe continuare ancora per molti anni: "Oggi è più forte che mai."

Mercoledì, con una spettacolare punizione all'82esimo minuto di gioco, Lionel Messi ha steso il Liverpool nel suo momento migliore, punendolo oltre misura e permettendo al Barcellona di ipotecare la finale di Champions League che potrebbe consegnare ai catalani il terzo Triplete nella storia dopo quelli del 2009 e del 2015: un momento speciale non soltanto per la straordinaria bellezza del tiro, ma perché ha segnato, esattamente a 14 anni di distanza dal primo, il gol numero 600 dell'argentino con la camiseta blaugrana.

Lionel Messi è decisamente un patrimonio dell'umanità, una leggenda per ogni appassionato di calcio: che sia o meno il più forte di sempre non ha molta importanza, ma di sicuro è un calciatore unico e irripetbiile, capace di regalare emozioni talmente forti con le sue giocate e i suoi gol da rendere difficile per tutti immaginare il mondo del calcio senza di lui. Un giorno accadrà, questo è certo, ma per milioni di tifosi la speranza è che questo accada il più tardi possibile. Tra questi anche il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, che in un'intervista concessa al Daily Mail afferma che la Pulce, se soltanto lo vorrà, potrà continuare a giocare almeno fino ai 45 anni.

Il giorno in cui si ritirerà beh, non sarò più presidente. Durerà più di me, ha ancora così tanto calcio da dare. Ha soltanto 31 anni, guardate la potenza in quel calcio di punizione, il pallone è calciato da una distanza davvero importante, il pallone vola. È più forte che mai.

Josep Maria Bartomeu è presidente del Barcellona dal 2014: sotto la sua presidenza i catalani hanno conquistato 13 trofei.

Bartomeu: "Trattenere Leo al Barcellona non è mai stato complicato"

Il prossimo anno il Barcellona comincerà i lavori di ristrutturazione del Camp Nou, che termineranno nel 2023 e che per l'inviato del Daily Mail che intervista Bartomeu sembrano una possibile distrazione per non pensare al ritiro di Messi, che allora avrà festeggiato il 35esimo compleanno e potrebbe essere prossimo ad appendere gli scarpini al chiodo.

Questo lo dite voi, non io! Io spero che Leo continui a giocare fino ai 45 anni, non so cosa intenda fare in futuro ma sarebbe fantastico averlo in squadra quando verrà inaugurata la nuova struttura.

Soltanto pochi mesi fa Bartomeu aveva già espresso un concetto simile, raccontando di come il Barcellona stesse lavorando a un futuro senza il suo calciatore forse più rappresentativo di sempre ma anche di come allo stesso tempo nel club fosse forte la convinzione che il rapporto con l'argentino sarebbe andato avanti anche oltre il 2021, data dell'attuale scadenza contrattuale. Leo è un simbolo blaugrana, avendo trascorso l'intera - straordinaria - carriera con la maglia del Barça con cui ha vinto 34 trofei, che a giugno potrebbero diventare 36 con Coppa del Re e Champions League.

Quando i presidenti degli altri club vengono qui al Camp Nou chiedono sempre se Messi giocherà, è la prima cosa che fanno. Amano la propria squadra, ma anche il calcio nella sua essenza e vogliono vederlo in campo.

Quella tra l'argentino e il Barcellona è una storia d'amore che dura da una vita e che non solo non sembra destinata a interrompersi, ma che secondo Bartomeu non ha mai conosciuto crisi o scossoni.

Trattenerlo qui non è mai stato difficile. Quello che conta è avere buoni giocatori e allenatori tutti sulla stessa lunghezza d'onda, con una mentalità ben definita. Qualunque sia l'allenatore, il Barça utilizza la stessa filosofia di gioco e Messi si trova molto bene. Perché dovrebbe pensare di cambiare club e andare in uno che del calcio ha un concetto differente? Perché dovrebbe andare da qualsiasi altra parte?

"Ormai Messi è in un'altra dimensione"

Parlare del calcio moderno, di questo rapporto romantico che lega giocatore e club nell'epoca dei grandi sceicchi, è l'occasione giusta per parlare del PSG, che proprio al Barcellona scippò nel 2017 il brasiliano Neymar pagando la clausola di rescissione pari a 222 milioni di euro.

Ho grande fiducia nel fair play finanziario e nella UEFA, ci sono club in Inghilterra che pensano che il City non rispetti le regole ma dicono quello che dico io, e cioè che se le autorità non trovano niente di irregolare non c'è alcun motivo di preoccuparsi. Neymar? Aveva la possibilità di diventare il numero uno dopo il ritiro di Messi, non ha funzionato e abbiamo ottenuto in cambio molti soldi che abbiamo investito in Coutinho e Dembélé.

Dopo avere accennato alla prossima riforma della Champions League - ribadendo che il Barcellona è contrario a una Super League chiusa e che i cambiamenti saranno fatti per migliorare l'attuale format - Bartomeu manda ancora messaggi d'amore a Messi, candidato numero uno per la vittoria del sesto Pallone d'Oro in carriera. Lo fa in un modo particolare, affermando che un premio del genere non andrebbe dato all'argentino.