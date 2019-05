Blind, Huntelaar (doppietta) e Nissen danno il primo trofeo a ten Hag: i Lancieri vincono 4-0.

di Redazione Fox Sports - 05/05/2019 20:13 | aggiornato 05/05/2019 20:13

L'Ajax porta a casa il primo trofeo della sua stagione vincendo la finale della Coppa d'Olanda contro un malcapitato Willem III, travolto dai ragazzi di ten Hag con un secco 4-0 a pochi giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League.

I Lancieri passano in vantaggio al 37esimo minuto grazie al gol di Blind e raddoppiano dopo nemmeno 120 secondi con Huntelaar che chiude un'azione da favola dei suoi compagni. Sempre il Cacciatore fa tris nella ripresa, poco prima del poker finale di Nissen.

Que delícia de futebol, Ajax! 😍pic.twitter.com/HC6niD8adu — Visão de Jogo (@visaojogo) May 5, 2019

È un trionfo per la squadra di ten Hag che ha fatto molti cambi in vista della sfida di Londra in programma mercoledì sera. Ma i tifosi dell'Ajax possano già festeggiare un trofeo in attesa di scoprire se il loro club porterà a casa l'Eredivisie e soprattutto se si qualificherà per la finale di Champions League.