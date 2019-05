I due giocatori del club olandese non mangeranno né assumeranno liquidi con la luce del giorno da lunedì. E mercoledì ci si gioca la finale a Londra.

In molti durante queste settimane si chiedono cosa potrebbe fermare l'Ajax di ten Hag che si avvicina sempre di più alla finale di Champions League e inaspettatamente, la risposta potrebbe essere legata a ragioni religiose.

Mazraoui osserverà il digiuno per il Ramadan

Stando a quanto riportato dal Mirror, da oggi sia Ziyech che Mazraoui inizieranno a osservare il digiuno per il mese del Ramadan che terminerà quindi il 4 giugno. Una notizia non sorprendente per via della fede musulmana dei due giocatori che però potrebbe influenzare le loro prestazioni in campo.

Entrambi non assumeranno cibo e liquidi con la luce del sole, tutto questo a pochi giorni dalla decisiva partita di ritorno valida per la semifinale di Champions League in casa del Tottenham in programma mercoledì.

Raymond Verheijen, uno dei più famosi preparatori atletici d'Olanda, ha commentato la notizia con toni molto severi nei confronti di Ziyech e Mazraoui che potrebbero mettere a repentaglio la stagione dell'Ajax.

Sarebbe una scelta irresponsabile a questo punto della stagione: i loro corpi saranno destabilizzati. La partita inizierà alle 21:00 col sole che tramonterà 18 minuti dopo, come si può affrontare un match del genere senza aver mangiato?

La questione del digiuno per i giocatori musulmani si ripropone ormai da anni, con Salah che l'anno scorso arrivò alla finale di Champions League in pieno Ramadan. Ten Hag ha commentato però lasciando libertà ai suoi calciatori.