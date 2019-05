Il Dottore delude nel sabato di qualifiche a Jerez. Fuori dalla Q2 per un soffio, partirà 13°, mentre i due piloti del team Yamaha satellite sono in prima fila: "Forse guidano meglio di me".

di Luigi Ciamburro - 04/05/2019 18:50 | aggiornato 04/05/2019 18:54

Per il terzo anno consecutivo un pilota satellite della Yamaha riesce a piazzarsi davanti a Valentino Rossi e Maverick Vinales a Jerez. Nel biennio precedente Johann Zarco ha recitato il ruolo del leone nella scuderia di Iwata, stavolta Quartararo e Morbidelli conquistano rispettivamente pole position e secondo posto. Una bella gatta da pelare per il box factory e i suoi tecnici. Anche se il passo gara non è molto differente resta una 13esima posizione in griglia che rappresenta una situazione piuttosto desolante per il pesarese dopo due podi consecutivi.

Gli aggiornamenti di elettronica e l'introduzione dello spoiler sulla YZR-M1 si sono rivelati inutili e nel test di lunedì bisognerà mettere a fuoco molti elementi per proseguire lo sviluppo. Venerdì le temperature roventi sembravano essere il problema più grosso per Valentino Rossi, invece il sabato di prove e qualifiche ha smentito questa ipotesi. Il cielo velato e il clima più mite non hanno migliorato la situazione del campione di Tavullia.

A rendere tutto più difficile un errore nelle FP3 durante il time attack e nella Q1 quando ha trovato in traiettoria la KTM di Syahrin che lo ha frenato al penultimo tentativo. D'altronde la MotoGP è uno sport che gioca sul filo dei decimi e basta poco per perdere una posizione e ritrovarsi fuori dalla Q2. Per domani non resta che attendersi quell'animale da gara che tutti conosciamo e che porta il nome di Valentino Rossi. La priorità sarà studiare al meglio i dati a disposizione, lavorare bene nel warm-up e fare una buona partenza. Con un pizzico di fortuna il podio potrebbe non essere impossibile.

Valentino Rossi a Jerez

Valentino Rossi: "Jerez non è una pista fantastica per me"

Non è bastato migliorarsi rispetto al venerdì. Le temperature più basse e un asfalto maggiormente gommato ha permesso agli avversari di fare qualcosa in più. Resta un po' di incertezza sulla scelta delle gomme, ma la tendenza dovrebbe portare alla scelta della media al posteriore, anche se molto dipenderà dalle temperature dell'asfalto di domani.

Abbiamo migliorato molto rispetto al venerdì. Ieri ero piuttosto disperata perché non ero abbastanza veloce. Ma poi abbiamo migliorato l'elettronica, l'accelerazione, il freno motore, il bilanciamento e siamo migliorati. La FP3 è stata un buon allenamento, ho avuto un buon passo con le gomme medie, che potrebbero essere una buona scelta per la gara. Allo stesso tempo mi aspettavo di rimanere nella top ten con 1'37"4, ma sono caduto all'11° posto. Quindi sono dovuto partire dalla Q1, ma ho trovato traffico nel secondo giro. Purtroppo questa pista non è stata fantastica per me negli ultimi anni.

La posizione di partenza non è certamente ottimale, molti i piloti che hanno mostrato un buon ritmo gara, difficile immaginare una gara al vertice. Sarà una lunga notte di lavoro all'interno del box di Valentino Rossi per cercare un modo di migliorare il feeling con l'anteriore. A far riflettere è la prima fila conquistata dai piloti della Yamaha satellite.