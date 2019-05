Ovviamente Icardi ha fatto finta di niente, non ha reagito all'invito dei bambini e ha proseguito la sua camminata verso la panchina, restando pienamente concentrato sulla partita della sua Inter con l'Udinese, fino al momento in cui Spalletti non lo ha chiamato per farlo entrare al 64' al posto di Borja Valero.

Durante il tragitto, curioso siparietto avvenuto all'interno della Dacia Arena: non appena Icardi ha messo fuori la testa dal tunnel, dei bambini in tribuna hanno cominciato a urlargli: "Mauro, Mauro, vieni alla Juve".

Si è dovuto accomodare in panchina all'inizio della partita di Serie A tra Udinese e Inter, Mauro Icardi . Al suo posto Luciano Spalletti ha scelto "El Toro" Lautaro Martinez. E la stessa scena si è vista anche a inizio secondo tempo, quando l'ex capitano nerazzurro è tornato in campo dagli spogliatoi e si è avviato verso la panchina.

