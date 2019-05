Alla Dacia Arena Spalletti se la gioca lanciando dal primo minuto Lautaro Martinez. Solo panchina per Icardi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/05/2019 19:28 | aggiornato 04/05/2019 19:37

Partita importante per entrambe le squadre in campo alla Dacia Arena. I padroni di casa dell'Udinese guidati da Igor Tudor sono alla ricerca di punti salvezza fondamentali, gli ospiti dell'Inter guidati da Luciano Spalletti invece devono consolidare il terzo posto in classifica per evitare situazioni pericolose in queste partite finali.

Sarà partita vera, insomma, che i due allenatori si giocheranno con la miglior formazione possibile in questo momento. Secondo il tecnico dell'Inter, la sua non contempla (almeno dall'inizio) la presenza di Mauro Icardi. Al centro dell'attacco ci sarà infatti Lautaro Martinez, con Politano, Nainggolan e Perisic alle sue spalle. A centrocampo Borja Valero vince il ballottaggio con Gagliardini per una maglia al fianco di Brozovic.

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, Zeegelaar; Pussetto, De Paul; Lasagna. All. Tudor.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti.