Lukic illude il Torino, all'84' arriva il pareggio di Cristiano Ronaldo

di Redazione Fox Sports - 04/05/2019 07:19 | aggiornato 04/05/2019 07:24

Juventus-Torino ha aperto la 35ª giornata di Serie A. Il derby dell'Allianz Stadium ha visto i bianconeri presentarsi alla gara dopo il pareggio ottenuto in un altro derby, quello d'Italia, giocato contro l'Inter la scorsa settimana. Il Torino, invece, è arrivato in gran forma alla stracittadina, dopo aver battuto il Milan 2-0 nello scontro diretto per un posto in Europa nel posticipo di domenica scorsa.

Cristiano Ronaldo non molla la corsa al titolo di capocannoniere

Juventus-Torino 1-1: Cristiano Ronaldo risponde a Lukic

Nel giorno del 70° anniversario della strage di Superga, il Torino trova un punto fondamentale nella sua corsa a un posto in Champions League. I granata passano in vantaggio con il gol di Lukic al 17', che sfrutta l'errore a centrocampo di Cancelo e Pjanic su una rimessa laterale e batte Szczesny. Ci mette una pezza Spinazzola quando all'84ì confeziona il cross giusto per Cristiano Ronaldo, che pareggia i conti ed evita la sconfitta ai suoi.

La giornata 36 di Serie A vede la Juventus impegnata in trasferta contro la Roma nel posticipo di domenica 12 maggio alle 20.30 all'Olimpico. Il Torino giocherà invece in casa contro il Sassuolo quando mancheranno ormai 3 gare alla fine del campionato, domenica 12 maggio nel lunch match delle 12.30. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Juventus-Torino 1-1: