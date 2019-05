Il sostenitore del Rennes, protagonista di un alterco con la stella del PSG al termine della finale di Coppa di Francia, pronto a denunciare per diffamazione il giornalista di Canal+ Pierre Ménès.

L'episodio ha fatto naturalmente il giro del mondo: al termine della finale di Coppa di Francia che ha visto il Rennes trionfare a sorpresa sul PSG, un sostenitore del club bretone ha realizzato un video in cui riprendeva i giocatori parigini mentre si recavano a ritirare la medaglia assegnata ai finalisti apostrofandoli con parole offensive. Un comportamento che non è stato tollerato dal brasiliano Neymar, che dopo avergli strappato il telefono di mano lo ha colpito anche con un pugno.

"Una reazione del tutto comprensibile, il tifoso aveva avuto esattamente ciò che meritava", è stato il pensiero di molti e, soprattutto, è stato il pensiero di Pierre Ménès, giornalista di Canal+ che aveva chiaramente giustificato la reazione di Neymar aggiungendo che tutto quello che lo spettatore stava cercando era fama e soldi. Nelson, questo il nome del protagonista di questa vicenda, però non ci sta e in un'intervista concessa a L'Equipe annuncia di essere pronto a denunciare il giornalista per diffamazione.

Rompo il silenzio per rispondere a chi mi accusa di voler fare soldi con questa storia. Non ho chiesto soldi né ufficialmente né ufficiosamente, se avessi davvero voluto farlo avrei sporto denuncia. E invece non l'ho fatto, l'unica persona che intendo citare in giudizio è il giornalista Pierre Ménès per i commenti che ha fatto su di me: non accetto di essere infangato per difendere gli interessi di un giocatore o di un club. Né io né il mio avvocato ci siamo rivolti al PSG o a Neymar, non sono in vendita e qualunque compenso non mi renderebbe felice. Che me ne faccio del denaro se perdo il mio onore?

A spingere Nelson all'idea di denunciare Pierre Ménès sono state le parole del giornalista di Canal+, che oltre a essere offensive nei confronti della sua persona avrebbero portato anche a serie conseguenze nella vita di tutti i giorni.

In seguito ai suoi commenti sulla vicenda cosa deve succedere? Devo essere linciato davanti a casa mia affinché si renda conto di quanto è stato grave chiamarmi truffatore e dire che sono interessato ai soldi? All'estero, in particolare in Brasile, hanno condannato la reazione di Neymar e non le mie parole. Oggi vivo nella paura, sono continuamente vittima di molestie, qualcuno è venuto a cercarmi anche perché dicono abbia offeso Kurzawa con frasi razziste. È falso, ma chi lo ha fatto? E perché?

In tempi di social network basta poco in effetti per trasformare un episodio, per quanto discutibile, in un caso. Così come un uomo, che pure ha sbagliato, in una vittima della folla.

Qualcuno ha dato l'indirizzo della mia abitazione sui social network, da allora io - che pure sono una persona che ama la vita e che esce molto - non ho lasciato casa per una settimana, adesso lo faccio soltanto in compagnia. Giovedì sono passate quattro persone e mi hanno detto "tocca un'altra volta Neymar e vedrai cosa ti faremo!".

Nelson oggi è pentito di quello che ha fatto, ma continua a ritenere che ci siano enormi differenze tra le sciocchezze che può aver detto e la reazione di Neymar, a suo dire spropositata e non degna di un professionista qual è il brasiliano.