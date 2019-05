La diretta LIVE delle qualifiche del GP di Jerez. Valentino Rossi e Maverick Vinales costretti a partire dalla Q1. Ducati e Honda partono da favorite. Iannone cade nelle FP4 e salta le qualifiche: domani partirà ultimo.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 04/05/2019 14:06 | aggiornato 04/05/2019 15:07

Le qualifiche della MotoGP a Jerez regalano emozioni a cascata. Su un tracciato dove sembravano contendersi la pole Andrea Dovizioso e Marc Marquez è invece il rookie Fabio Quartararo a prendersi la prima finestra in griglia. Ma la seconda sorpresa porta il nome di Franco Morbidelli regalando un grande momento di festa al neonato team Yamaha Petronas SRT. Come un anno fa il team satellite della Yamaha riesce a mettersi alle spalle la squadra factory, con Maverick Vinales 5° e Valentino Rossi 13°.

Marc Marquez resta il grande favorito e partirà dalla terza piazza in griglia dopo aver chiuso la Q2 con 90 millesimi di ritardo dal miglior giro di Quartararo, mentre il leader del campionato Andrea Dovizioso può dormire sonni abbastanza tranquilli con la quarta posizione. Danilo Petrucci, che rimedia una caduta nel giro di recupero, scatterà dalla terza fila dopo essersi dimostrato tra i più veloci fino alle fasi finali delle qualifiche.

Resta un po' di delusione nel box Yamaha per la quarta fila del Dottore che ha avvertito problemi sin dalla prima sessione di prove libere. Ancora una volta la pista di Jerez si rivela una bestia nera, ma in gara, con una buona partenza, potrebbe limitare i danni in attesa di sistemare la sua M1 nel test di lunedì.

Quartararo 1'36"880 Morbidelli +0.082 Márquez +0.090 Dovizioso +0.138 Viñales +0.234 Crutchlow +0.295 Petrucci +0.329 Nakagami +0.452 Rins +0.471 Bagnaia +0.504 Lorenzo +0.616 Mir +0.634

14:50 - 2° Morbidelli, 5° Vinales, cade Petrucci

14:48 - Quartararo davanti a Marquez

14:47 - Cade Jorge Lorenzo in curva 2!

14:45 - Vinales al momento ultimo nella Q2, esce Petrucci per un altro time attack

14:42 - Prima fila provvisoria per Petrucci che sul giro secco dimostra di essere altamente competitivo

Jorge Lorenzo davanti a Marc Marquez

14:41 - Gran tempo di Morbidelli che si piazza 2° a 41 millesimi da Marquez

14:38 - Escono in scia le Honda di Lorenzo e Marquez, pole provvisoria del campione

MotoGP, Vinales e Bagnaia accedono alla Q2

Una perdita di aderenza in curva 5 condanna Valentino Rossi fuori dalla Q2 e partirà dalla 13esima piazza in griglia. A salire in Q2 sono Maverick Vinales e Francesco Bagnaia, con l'allievo della VR46 Academy che accende il casco rosso dopo i primi due settori. Andrea Iannone non ha preso parte alla Q1 per una botta rimediata alla caviglia sinistra nel corso dell'ultima sessione di prove libere. Ha subito delle radiografie che sono risultate negative, ma avverte dolore e quindi sarà trasferito nell'ospedale di Jerez per una TAC e accertare la presenza di microfratture. Quindi la sua presenza in pista per domani resta in dubbio.

Viñales 1:37.164 Bagnaia +0.135 Rossi +0.207 Bradl +0.242 Miller +0.441 Aleix Espargaró +0.461 Pol Espargaró +0.634 Zarco +0.656 Smith +1.193 Rabat +1.239 Abraham +1.283 Oliveira +1.730 Syahrin +2.878

14:25 - Bagnaia soffia la seconda piazza a Rossi, cade Jack Miller

Is this the error that cost @ValeYellow46 Q2?



The Doctor had a big moment on his final flying lap of Q1, saved it, but it wasn't enough to get into the next phase of qualifying in Jerez#MotoGP | #SpanishGP 🎥https://t.co/kUuOfHNCya — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) May 4, 2019

14:22 - Vinales in testa con 1'37"164

14:20 - 5 minuti alla bandiera a scacchi: Rossi, Vinales e Miller si giocano due poltrone per la Q2

Valentino Rossi a Jerez

14:18 - Andrea Iannone al centro medico per farsi medicare una caviglia, domani partirà in ultima posizione

14:17 - Rossi dopo un giro 'falsato' va al comando in 1'37"371

14:15 - 1'37"9 per Jack Miller che si posiziona al 2° posto

Jack Miller a Jerez

14:14 - Vinales stampa 1'37"3 e si piazza momentaneamente al comando

14:11 - Due tentativi previsti per i piloti Yamaha

A star-studded Q1 session lies ahead of us! ✨



Both riders from @YamahaMotoGP and @pramacracing will be among those chasing a Q2 spot, but only two can advance! 🙌#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/nTAsDd2Piy — MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) May 4, 2019

14:05 - Pochi minuti al via della Q1. Per Valentino Rossi sarà fondamentale piazzarsi nelle prime due posizioni per non spegnere le speranze da podio in vista della gara,

MotoGP, il riassunto prima delle qualifiche

Il sabato di Jerez regala subito grandi emozioni nella classe MotoGP, con la terza sessione di prove libere che si rivela decisiva per l'accesso alla Q2. Il cielo coperto e le temperature dell'asfalto al ribasso consentono ai piloti di abbassare i riferimenti cronometrici del venerdì. Danilo Petrucci firma un super tempo in 1'36"957 che vale il nuovo record del circuito andaluso. Dietro il pilota umbro si piazzano Marc Marquez e Fabio Quartararo.

Buona la prestazione di Andrea Dovizioso che guadagna il 4° crono, accedono alla Q2 anche le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e i due piloti del team LCR Honda Takaaki Nakagami e Cal Crutchlow. A chiudere la top-10 Franco Morbidelli e Jorge Lorenzo, con il maiorchino che strappa in extremis l'accesso diretto alla manche decisiva delle qualifiche. Dovranno passare per la Q1 le Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Maverick Vinales, nonostante il Dottore sia riuscito a migliorare sensibilmente il tempo del venerdì. Dovranno fare i conti con la Ducati GP19 di Jack Miller, senza scartare le ipotesi KTM di Pol Espargarò e la Ducati GP18 di Pecco Bagnaia.

Momenti di paura nelle FP4 dopo una caduta di Andrea Iannone che si è allontanato in barella, ma senza riportare conseguenze rilevanti. La quarta sessione di prove libere MotoGP si è rivelata utile per effettuare comparazioni con la gomma all'anteriore, con Ducati e Yamaha che hanno testato l'opzione Hard all'anteriore. A conquistare il best lap è Marc Marquez in 1'37"651 con doppia gomma dura.