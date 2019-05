Dovizioso è il leader del campionato, Marquez tenterà di archiviare la caduta di Austin. Test importante per Valentino Rossi e Yamaha.

di Luigi Ciamburro - 04/05/2019 03:00

Il circuito di Jerez de la Frontera (Spagna) ospita la quarta gara stagionale della MotoGP 2019. Ducati arriva da leader del Mondiale con Andrea Dovizioso a quota 54 punti davanti a Valentino Rossi a 51 e Alex Rins a 49. La caduta di Marc Marquez ad Austin ha riaperto gli scenari della corsa iridata, ma il campione in carica sarà al top della concentrazione per recuperare il terreno perso con quella caduta nella prima parte di gara, su uno dei tracciati a lui più congeniali. Il Dovi è chiamato ad una grande prestazione sin dalle prove libere, per trovarsi con un ottimale assetto già a partire dalle qualifiche e conquistare la prima fila in griglia. Si attende un ulteriore step anche dal compagno di team, Danilo Petrucci, finora sempre 6° nelle prime tre gare.

Sarà un test importante per le Yamaha che qui negli anni scorsi hanno registrato molte difficoltà. Lo sviluppo invernale della M1 sembra apportare i primi buoni frutti, ma per definirsi definitivamente fuori dal tunnel della crisi serve un buon risultato qui a Jerez. Valentino Rossi proverà a riconfermare il suo buon stato di forma e il feeling con la moto, mentre Maverick Vinales dovrà trovare delle risposte in fase di partenza. C'è grande curiosità per vedere nuovamente all'opera la Suzuki di Alex Rins, per la prima volta vincitore di un Gran Premio in Texas, da molti additato come uno dei possibili candidati al titolo MotoGP 2019.

Durante la lunga pausa di campionato tutti i costruttori, ad eccezione di Honda, hanno effettuato dei test privati per trovare delle soluzioni tecniche ai problemi riscontrati in questo inizio di campionato. Aprilia potrebbe scendere in pista con un deflettore in stile Ducati al posteriore, Yamaha ha provato aggiornamenti di elettronica con Jonas Folger, mentre KTM dovrebbe escogitare alcune soluzioni per consentire a Johann Zarco di migliorare l'approccio ad una RC16 ben più aggressiva della sua ex YZR-M1. Occhi puntati anche sui nostri Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli in continua progressione e alla ricerca del loro primo podio in MotoGP.

Valentino Rossi e Andrea Dovizioso

MotoGP, dove vedere il GP di Jerez in TV e streaming

Il GP di Jerez 2019 sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP. La programmazione inizierà giovedì alle ore 17:00 con la consueta conferenza stampa, mentre al termine delle prove libere e delle qualifiche andrà in onda 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time', con approfondimenti e interviste ai protagonisti. Domenica 5 maggio il semaforo verde scatterà alle ore 14:00, seguiranno 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti altri ospiti. Il week-end di gara sarà trasmesso anche in diretta streaming su Sky GO e Now TV. I non abbonati potranno seguire il GP di Spagna in differita su TV8.

Sabato 4 maggio 2019

Sky Sport MotoGP HD

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

TV8

15:30 Differita Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Sky GO e Now TV

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Domenica 5 maggio 2019

Sky Sport MotoGP HD

09:40-10:00 Warm-up

14:00 Gara

TV8

17:00 Gara (differita)

18:00 Studio MotoGP

Sky GO e NowTV

09:40-10:00 Warm-up

14:00 Gara