In due hanno segnato 1201 gol in carriera nelle squadre di club: CR7 avanti di una rete, Leo di 120 partite.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/05/2019 09:45 | aggiornato 04/05/2019 09:53

Con la doppietta al Liverpool in Champions League, Leo Messi è arrivato a quota 600 gol in carriera con squadre di club (quindi con il Barcellona). Ieri, nel derby tra la Juventus e il Torino, l'eterno rivale Cristiano Ronaldo ha allungato di nuovo in questa incredibile sfida a suon di record, realizzando la rete numero 601 in squadre di club.

Una corsa avvincente e che ci porteremo ancora avanti per qualche anno, fino a quando queste due leggende non decideranno di appendere gli scarpini al chiodo. Una piccola differenza, però, come fanno notare in Spagna, sta nel numero di partite che sono servite ai due fenomeni per raggiungere queste cifre: il 600esimo gol di Messi con il Barcellona è arrivato infatti alla sua 683esima presenza.

Il centro numero 600 di Cristiano Ronaldo (arrivato nella partita contro l'Inter della settimana scorsa) è stato segnato alla sua presenza 803 (tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e, appunto, Juventus). Messi, insomma, ha raggiunto questo traguardo con 120 partite in meno rispetto al portoghese. E la sfida continua Di certo hanno segnato già 1201 gol in due contando solo le partite con i club.