L'opinionista di SkySport dopo il chiarimento in diretta: "Per me non è un matrimonio idilliaco tra il tecnico e la società".

di Redazione Fox Sports - 04/05/2019 08:11 | aggiornato 04/05/2019 08:16

Il "chiarimento" è andato abbastanza bene, in diretta tv l'atteso confronto tra l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e l'opinionista tv Lele Adani è filato via liscio come l'olio, con entrambi che hanno espresso il loro punto di vista, parlando in termini educati e rispettosi l'uno con l'altro.

Subito dopo il dialogo andato in scena al termine del derby tra la Juventus e il Torino, però, Adani è rimasto coerente con quanto detto nei giorni precedenti, sottolineando in studio tutte le perplessità sul lavoro di Allegri sulla panchina bianconera:

Bello il confronto con Allegri, magari lo chiamiamo in studio, però poi dobbiamo parlare a turno, senza monologhi come appena successo. Oggi in classifica c'è tanto divario tra la Juventus e le altre squadre: purtroppo le avversarie si consegnano ai bianconeri, cercando di perdere un po’ meglio rispetto ad un risultato molto negativo. Il Parma però ci insegna che bisogna sfidare la Juventus, devi cercare di incutere loro paura e non subirla e basta, altrimenti questo dominio non lo scardini mai e poi mai. Gli allenatori e le società devono fare il massimo per preparare le proprie squadre a fare il massimo durante i match con la Juventus.

Adani suggerisce un nuovo allenatore per la Juventus

Juventus, Adani e il "suggerimento" su Allegri

A seguire è arrivato anche l'affondo, quello in cui Adani "suggerisce" un nuovo allenatore alla Juventus, capace di imporre di più il proprio gioco anche in Europa, così come accade a suo giudizio per le altre squadra arrivate alle fasi finali della Champions League.

Secondo l'opinionista, inoltre, il rapporto tra la società di Agnelli e l'attuale tecnico non è poi così rose e fiori:

Allegri ha delle caratteristiche diverse da Klopp, Guardiola ecc. La sua squadra è meno pericolosa e meno propositiva delle altre sette che dominano in Champions. Difficile cambiare Allegri, ma cambiando e prendendo uno come Guardiola, ad esempio, si imporrebbe una rottura importante, che darebbe un nuovo impulso. Secondo me non è un matrimonio idilliaco tra Juventus e Allegri. C’è stato amore, se parti con lui l’anno prossimo è perché non trovi il top, se invece gli rinnovi il contratto tutto cambia, sarebbe un segnale.

A quanto pare il duello dialettico tra i due non è ancora terminato.