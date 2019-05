Probabilmente questa persona sarà adesso soggetta a daspo. Episodio molto simile a quello accaduto a febbraio in Inghilterra, quando durante la partita tra Southampton e Cardiff alcuni tifosi dei Saints fecero lo stesso identico gesto per prendere in giro i tifosi gallesi, riferendosi chiaramente alla tragedia di Emiliano Sala. Anche in quel caso i protagonisti vennero identificati e poi sospesi dal club.

La partita tra la Juventus e il Torino di ieri sera, un derby terminato 1-1, è stata anche l'occasione per ricordare e commemorare la tragedia di Superga. Tra le belle manifestazioni di solidarietà da parte di tutto l'Allianza Stadium (tra cui anche un emozionante striscione), purtroppo non è mancato il solito imbecille che ha tentato di rovinare tutto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK