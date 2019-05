Il tecnico dei bergamaschi ha promesso la permanenza in caso di approdo in Champions League.

di Redazione Fox Sports - 04/05/2019 09:03 | aggiornato 04/05/2019 09:08

Al Milan è tempo di riflessioni anticipate, a prescindere da come andrà questo finale di stagione. La proprietà rossonera non intende vivere un altro anno incerto e altalenante come quello in corso, chiede un calcio più offensivo e capace di regalare emozioni ai propri tifosi. Per questo sta valutando concretamente - come riportato dal Corriere dello Sport - l'ipotesi di (ri)portare a Milano Gian Piero Gasperini, che avrebbe così una seconda occasione a San Siro dopo quella finita male con l'Inter.

Secondo il Milan sarebbe l'allenatore giusto, quello capace di instaurare una nuova filosofia di gioco, a budget non troppo alto e con la possibilità di valorizzare i giovani. Negli ultimi mesi ci sono stati dei sondaggi, ai quali però il tecnico ha risposto dicendo di stare benissimo a Bergamo, dove è legato fino al 2021.

Serve insomma un'offerta irrinunciabile per convincere Atalanta e tecnico ad accettare: per questo motivo è stato deciso di aspettare il termine della stagione per riparlarne e vedere se la Dea riuscirà nell'impresa di conquistare un posto in Champions League. In quel caso sarebbe quasi impossibile convincere Gasperini a cambiare e non godersi la partecipazione a quel torneo ottenuto eventualmente con una cavalcata storica. La discriminante è questa, il Milan lo aspetta.