Il dirigente nerazzurro ha chiesto al leccese di aspettare a chiudere coi giallorossi, che però spingono per l'accordo.

di Daniele Minuti - 04/05/2019 09:38 | aggiornato 04/05/2019 09:43

Il nome più caldo del calciomercato per le big del campionato italiano in questi giorni non è quello di un calciatore ma quello di un allenatore: sembra infatti arrivato il momento per Antonio Conte di ritornare in Serie A e su di lui c'è ancora il pressing molto forte di Roma e Inter.

L'ex commissario tecnico della Nazionale, dopo l'anno di stop successivo al burrascoso divorzio con il Chelsea, vuole tornare in pista e il suo desiderio pare essere quello di riabbracciare il nostro paese, con giallorossi e nerazzurri che sembrano le destinazioni più probabili.

Entrambe le squadre stanno infittendo i contatti con Conte e se qualche giorno fa i Capitolini sembravano in vantaggio, in queste ore stanno crescendo le quotazioni dell'Inter anche grazie a un incontro che ci sarebbe stato fra il leccese e Beppe Marotta.

Inter e Roma vogliono Antonio Conte

Conte fra Inter e Roma: Marotta incontra l'allenatore

Secondo quanto riportato da Repubblica, l'amministratore delegato nerazzurro ha avuto un summit con l'ex allenatore del Chelsea in settimana e la richiesta del dirigente è stata molto chiara: aspettare ad accettare l'offerta della Roma perché l'Inter è ancora in gioco.

Suning starebbe infatti ancora decidendo il futuro di Spalletti e le scelte definitive verranno prese solo dopo che il terzo posto in classifica sarà garantito anche dalla matematica. La volontà di accogliere Conte però potrebbe essere frenata dai costi che l'operazione avrebbe, visto che l'esonero del toscano costerebbe alla società circa 28 milioni di euro (stipendio del tecnico e dello staff) a cui andrebbero aggiunti i soldi da sborsare per portare Conte a Milano.

A facilitare questo colpo però potrebbe esserci gli sgravi fiscali che potrebbero essere garantiti a Conte in quanto italiano che rientra nel proprio paese dopo aver lavorato all'estero (circa il 30% di aliquota). Ma la Roma non molla.

Il probabile arrivo nella capitale di Petrachi come nuovo direttore sportivo, stando alle notizie del Corriere della Sera, sarebbe il passo decisivo: Cairo non vuole lasciar partire il suo dirigente ma il club giallorosso sarebbe pronto a fare un esborso pur di portarlo a Trigoria. Anche perché il suo rapporto con Conte faciliterebbe la trattativa.

Quel che è certo è che Conte si è stancato di star fermo e che in Italia c'è un duello di calciomercato in atto fra Inter e Roma: probabilmente gli affondi decisivi arriveranno a fine mese, con il piazzamento in campionato dei giallorossi che sarà decisivo, ma il leccese è sempre più vicino al ritorno in Serie A.