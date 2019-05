Dopo le ultime stagioni, ricche di polemiche e problemi, Thomas riflette sull'addio. Ma per lui i bavaresi nel 2015 hanno rifiutato 100 milioni di euro dal Manchester United.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 04/05/2019 13:52 | aggiornato 04/05/2019 13:57

Un'idea, una possibilità, un colpo. Forse un affare. Inter e Milan stanno intavolando con il Bayern Monaco quella che potrebbe essere una trattativa di calciomercato storica. Ci potrebbe infatti essere la possibilità di prendere Thomas Muller. Un simbolo in Baviera, l'idolo dei tifosi del club più vincente di Germania, un leader all'interno dello spogliatoio. Eppure nelle ultime stagioni non sta andando benissimo.

Nel 2015-16, con Guardiola in panchina, Muller riuscì a finire il campionato con 20 gol, suo record assoluto. Da quel momento però è calato terribilmente. Nelle tre stagioni successive (2016-17, 2017-18 e 2018-19) ha totalizzato appena 19 reti. Con Carlo Ancelotti in panchina Muller stava perfino perdendo la maglia da titolare (in favore di James Rodriguez), in questa stagione ha invece perso la nazionale, con Low che, per la prima volta dal 2010, lo ha escluso dalla lista dei convocati.

Muller ha bisogno di nuovi stimoli, di nuove motivazioni. Ha bisogno di una scossa, perché a 29 anni (ne farà 30 a settembre) non può accettare di aver iniziato la fase di declino. Per questo Thomas sta riflettendo sulla possibilità di lasciare effettivamente il Bayern Monaco. Ma strapparlo dalla Baviera non sarà semplice.

Thomas Muller, obiettivo di calciomercato di Milan e Inter

Calciomercato Bayern Monaco: Inter e Milan su Muller

Nel 2015, per esempio, il Manchester United aveva tentato l'assalto a Muller. I Red Devils, su precisa richiesta di Louis Van Gaal (che lo aveva lanciato giovanissimo al Bayern) mise sul piatto ben 100 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni sportive di Muller. Il Bayern Monaco rifiutò la proposta di calciomercato, sottolineando quanto Thomas fosse il simbolo del club per i traguardi raggiunti, e dei tifosi per il suo modo di essere. Ora, dopo le difficoltà delle ultime stagioni, il Bayern potrebbe lasciarlo andare per molto, molto meno. Ma la piazza non vedrebbe di buon occhio la sua cessione.

Vota anche tu! Ti piacerebbe vedere Muller in Italia? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ti piacerebbe vedere Muller in Italia? Condividi





Inter e Milan ci pensano. Muller sarebbe un vero e proprio colpo di calciomercato. Almeno dal punto di vista mediatico. Prendere un giocatore del genere sarebbe un chiaro segnale di forza. Inoltre, all'interno dello spogliatoio, Muller farebbe sicuramente sentire la propria esperienza e personalità. Non sono molti i giocatori che hanno vinto sia i Mondiali che la Champions League. Il problema è che bisognerebbe costruire tutta la squadra intorno a lui. Muller ha infatti bisogno di spazio in attacco per potersi muovere senza troppe imposizioni tattiche. Inoltre, nonostante le ultime deludenti stagioni, il Bayern non lo regalerebbe di certo: per prenderlo servono almeno 60-70 milioni. Può essere un'idea, una possibilità, un colpo. Forse un affare.