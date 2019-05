Nonostante il buon rapporto venutosi a creare con Solskjaer il francese non sembra insensibile al richiamo delle merengues: i Red Devils si preparano a quello che sarà un vero e proprio braccio di ferro.

04/05/2019

Impegnato in un finale di campionato al cardiopalma - mancano due giornate e il quarto posto in Premier League continua a restare lontano tre punti - il Manchester United preferirebbe concentrarsi sull'attualità e su una rincorsa alla Champions League ancora possibile piuttosto che sulla prossima estate e sul calciomercato che verrà: tuttavia è impossibile farlo davvero quando il nome di Paul Pogba continua a rimbalzare sui principali quotidiani sportivi inglesi e spagnoli.

Il centrocampista francese sarebbe infatti ormai da tempo un obiettivo del Real Madrid, che dopo avere praticamente chiuso per Eden Hazard del Chelsea vuole continuare a fare la spesa in Premier League prelevando anche Pogba, vero e proprio pallino di Zidane e deciso a lasciare il Manchester United nonostante i Red Devils abbiano mandato via José Mourinho, il tecnico con cui l'ex Juventus si era scontrato numerose volte.

Dopo un periodo positivo sotto la guida di Solskjaer, però, Pogba avrebbe nuovamente manifestato l'intenzione di lasciare il club in cui è cresciuto e che tradì nel 2012 per accasarsi alla Juventus, dove emerse come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il ritorno ai Red Devils, avvenuto nel 2016 e per oltre 100 milioni di euro, non è andato come previsto e adesso il francese vuole cambiare aria: vuole la Spagna, vuole il Real Madrid, che però dovrà prepararsi a spendere. Il Manchester United, infatti, vuole 160 milioni di sterline (pari a circa 190 milioni di euro) e non è disposto a concedere alcuno sconto.

Dall'arrivo di Solskjaer Pogba è tornato a sentirsi libero in campo e i risultati si sono visti: tuttavia il buon rapporto con il nuovo tecnico non basta ad allontanare il Real Madrid dai pensieri del francese.

Già durante la scorsa estate Paul Pogba era stato uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato spagnolo: allora a volerlo era stato il Barcellona, ma nonostante una certa apertura del giocatore e del suo agente Mino Raiola il Manchester United aveva immediatamente chiuso la questione annunciando al club catalano che il francese non era in vendita e che non si arebbe neanche seduto a parlarne.

Esisteva allora la convinzione da parte del club che una stagione vincente avrebbe appianato le tensioni tra Pogba e Mourinho, che invece sono continuate fino alla conclusione del rapporto tra il tecnico portoghese e i Red Devils e che certo non hanno aiutato una squadra che non è mai riuscita a decollare né a trovare una propria identità tattica.

L'arrivo di Solskjaer ha parzialmente risanato la situazione: il tecnico norvegese ha messo Pogba al centro del suo progetto tattico e i risultati si sono visti, con il talentuoso centrocampista capace di segnare da dicembre 11 reti dispensando assist e belle giocate che hanno portato il Manchester United a ridosso dell quarto posto che vale la Champions League.

Solskjaer lo vorrebbe tenere all'Old Trafford

Un idillio ritrovato che sarebbe stato spazzato via dall'interesse manifestato per il giocatore dal Real Madrid, deciso a rifondare con Zidane una squadra reduce da una stagione disastrosa e che vuole tornare immediatamente a recitare un ruolo da protagonista in Spagna e in Europa. Nonostante l'intenzione di Pogba sia chiara, Solskjaer continua a parlare di un futuro per lui al Manchester United.

Nel calcio non c'è niente di garantito, ma penso che Paul resterà qui, è davvero determinato a vincere qualcosa con il Manchester United. È un leader in campo e nello spogliatoio, ha fato cose fantastiche per noi e come tutti noi vuole fare bene. Per quanto mi riguarda resterà qui.

Una cosa è certa: dopo avere investito tanto per riportarlo all'Old Trafford e dopo avergli dimostrato più volte di ritenerlo un giocatore speciale, il Manchester United non farà niente per facilitare l'addio di Pogba: se davvero vuole raggiungere la Spagna, questo il messaggio tra le righe rivolto al francese, convinca il Real Madrid a sborsare qualcosa come 190 milioni di euro. I Red Devils sono pronti al braccio di ferro, cosa faranno le merengues?