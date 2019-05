L'esterno inglese molti vicino agli azzurri: la moglie ha visitato la città nel corso di questa settimana.

di Redazione Fox Sports - 04/05/2019 12:16 | aggiornato 04/05/2019 12:22

Un Trippier a Napoli. Al momento non è Kieran, il difensore del Tottenham e dell'Inghilterra, ma la squadra di Ancelotti può comunque accontentarsi. Si tratta infatti di Charlotte, moglie dell'esterno degli Spurs, che nell'ultima settimana è stata qualche giorno nel capoluogo campano per conoscere la città, visitare le eventuali scuole per i figli e studiare un po' tutta la logistica che seguirebbe un potenziale passaggio del marito in Serie A.

Ovviamente non si tratta di un accordo di calciomercato, l'indizio raccontato da SkySport però è di quelli pesanti, che confermano il forte interesse del Napoli per il Kieran Trippier in vista della prossima sessione estiva.

La società di De Laurentiis non è l'unica nel campionato italiano interessata al giocatore dell'Inghilterra, anche Milan, Inter e Juventus hanno sondato il terreno in passato. Questa visita in Campania della moglie, però, sembra porre gli azzurri in vantaggio su tutte le altre in questa sfida di calciomercato.