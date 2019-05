L'ex centrocampista del Barcellona sta già frequentando il corso per diventare tecnico e sta facendo il praticantato necessario nelle giovanili dell'Al Saad.

Un nuovo modo per dare il proprio apporto al calcio. Xavi Hernandez, a 39 anni, ha comunicato la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. In campo però lo spagnolo ci sarà ancora. Solo con una nuova veste. Vuole fare l'allenatore, e, come confermato da lui stesso, vuole farlo seguendo le sue orme da calciatore: le sue squadre saranno improntate al possesso palla, come punto di riferimento prenderà proprio il Barcellona di cui per tanti anni è stato il cervello. Per questo nella prossima finestra di calciomercato c'è da attendersi una serie di proposte e corteggiamenti Xavi.

Averlo in panchina intriga, stuzzica, fa sognare. Stando a quanto riportato in Spagna da Sport, il Betis sarebbe intenzionato a cominciare immediatamente la trattativa di calciomercato per convincere l'ex giocatore del Barcellona e averlo a disposizione già per la prossima stagione. Xavi, infatti, ha iniziato ad aprile a frequentare il corso Uefa Pro di allenatore nella federazione spagnola, necessario per assumere il ruolo in Europa.

Al momento, inoltre, Xavi sta guidando le giovanili dell'Al Saad, esperienza che vale i sei mesi di praticantato richiesti. Il Betis, attualmente dodicesimo in Liga, ha deciso di separarsi dall'attuale tecnico Quique Setien. L'idea di calcio però deve restare la stessa, guarda caso proprio quella tanto cara a Xavi.

Secondo la dirigenza del Betis, insomma, Xavi sarebbe perfetto per dare alla squadra una mentalità offensiva, ma al tempo stesso concreta. Ideale per ottenere risultati. Nel club biancoverde di Siviglia, inoltre, ci sono già giocatori perfetti per interpretare la filosofia di gioco di Xavi. Uno di loro è il catalano Marc Bartra. Proprio l'ex Borussia Dortmund ha mandato un messaggio a Xavi per celebrarlo subito dopo l'annuncio del ritiro. I due, che hanno giocato insieme al Barcellona per 5 stagioni, potrebbero ora condividere l'esperienza al Betis, seppur con ruoli diversi.

A Siviglia sono infatti sicuri che Xavi Hernandez sarà un allenatore di grande affidabilità, grazie non solo alla sua conoscenza del calcio, ma anche alla leadership che lo ha contraddistinto nel corso della sua lunga e gloriosa carriera. Per questo in Spagna sono convinti del fatto che, indipendentemente da come andrà la trattativa di calciomercato con il Betis, il futuro di Xavi, proprio come il suo passato, sia al Barcellona. Lì dove ha vinto tutto, lì dove si è espresso al meglio. Lì dove può dimostrare di poter dare sempre lo stesso apporto al calcio. Seppur in un ruolo diverso.