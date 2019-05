Mino Raiola, agente del difensore olandese, ha alzato le pretese per il suo assistito. Bianconeri alla finestra, ma ci sono anche PSG, Bayern Monaco e Manchester United.

04/05/2019

Non è così scontato che Matthijs De Ligt nella prossima stagione raggiunga il suo compagno di squadra Frenkie De Jong al Barcellona. La trattativa per portare in blaugrana il difensore e capitano dell'Ajax ha infatti fatto registrare un lieve rallentamento. La causa? L'aumento delle richieste di Mino Raiola, agente di De Ligt, per il suo assistito. Una frenata osservata con estrema attenzione dagli operatori del calciomercato europeo.

A riportarlo è Tuttosport. Il difensore centrale classe 1999, schierato ben 51 volte in stagione da Erik Ten Hag, non avrebbe ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e al momento è concentrato solo sulla semifinale di ritorno di Champions League, in programma ad Amsterdam contro il Tottenham mercoledì 8 maggio. E alla base della variazione delle carte sul tavolo disposta da Raiola, c'è anche la straordinaria stagione vissuta sin qui dai lancieri, capaci di eliminare in coppa il Real Madrid prima e la Juventus poi.

L'intervento di Raiola su una trattativa di calciomercato che sembrava diretta alla fumata bianca non è stata gradita dal Barcellona, così al momento l'affare è in stallo. Una notizia che non lascia indifferente la Juventus, da mesi sulle tracce di De Ligt per rinnovare una difesa che quest'anno ha scricchiolato, soprattutto in campo europeo, e altre big del calcio europeo: dal PSG al Manchester United, passando per il Bayern Monaco. Tutti a caccia di nuovi pilastri sui quali ripartire in difesa.

Calciomercato, De Ligt torna un nome di moda per la Juve: frenata nell'affare con il Barcellona

Calciomercato Juventus, quanto vale De Ligt?

Compirà 20 anni ad agosto, ma è già una certezza del calcio europeo. Non a caso, tra club e nazionale De Ligt ha già messo insieme 128 presenze, diventando anche il più giovane titolare nella storia dell'Ajax in una partita internazionale. Anche per questo il ds juventino Fabio Paratici continua a studiare la strategia per arrivare al difensore dell'Ajax, puntando anche sul feeling con Mino Raiola. In alternativa, per rinforzare un reparto nel quale Bonucci ha spento le 32 candeline e Chiellini va per i 35, si studiano nomi come Stefan Savic dell’Atletico Madrid e Ruben Dias del Benfica. Il sogno, invece, resta Raphael Varane del Real Madrid.

Per sua stessa ammissione, De Ligt non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Di certo c'è che sarà tra gli attori della prossima sessione di calciomercato e che il costo del suo cartellino - come spiegato dal capitano dell'Ajax su Instagram in risposta alle domande dei tifosi olandesi - "non sarà inferiore ai 75 milioni di euro", la cifra pagata dal Barcellona per portare in Spagna il suo compagno di squadra De Jong nella Liga dalla stagione 2019/2020. I due si incroceranno nuovamente in Spagna? L'opzione, oggi, sembra meno assicurata di qualche giorno fa.