Altro che affare in dirittura d'arrivo, insomma. Sembrava fosse tutto fatto, ma nel calciomercato i capovolgimenti di fronte sono sempre dietro l'angolo. L'unica certezza, al momento, è che le Merengues siano fortemente interessate a Luka Jovic. Questa sì che è una realtà. Per quanto riguarda trattative e annunci, invece, c'è ancora da aspettare un po'.

Il matrimonio tra il Real Madrid e Jovic non si farà, non a breve almeno. Questo è il clamoroso colpo di scena che arriva direttamente da Francoforte, visto che il direttore sportivo dell'Eintracht, Bobic, ha smentito categoricamente tutto ai microfoni di ESPN:

Circa 60 milioni di euro nelle casse dell'Eintracht Francoforte, Luka Jovic al Real Madrid e Zidane contento per il suo nuovo bomber. Sembrava fosse tutto fatto, ma come succede spesso nel calciomercato ciò che è vero oggi viene smentito domani.

Il ds Bobic assicura di non aver sentito alcun dirigente delle Merengues per la punta.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK