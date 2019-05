Il centrocampista nato ad Haarlem firmerà un contratto di cinque anni, concludendo così la sua esperienza in Eredivisie dopo appena due anni nella massima serie giocati con il Groningen. Solo a metà della scorsa stagione è riuscito a guadagnarsi un posto nell'undici della formazione di partenza di Danny Buijs e oggi è titolare fisso. In questo campionato Reis ha segnato un gol (al Psv) e servito un assist (nella gara contro Excelsior) su 27 partite giocate e distribuite su 2197 minuti.

Il Groningen ha accettato la proposta, Reis arriverà la prossima stagione a Barcellona e inizierà a giocare nella seconda squadra blaugrana, anche se l'idea è di farlo aggregare con il gruppo di Valverde per la tournée in Giappone che si terrà alla fine di luglio.

Barcellona e Groningen hanno raggiunto un accordo per il centrocampista Ludovit Reis , lo riporta l'illustre quotidiano olandese De Telegraaf nelle pagine dedicate al calciomercato dell'edizione odierna. L'allenatore del Barcellona B, José Mari Bakero, ha seguito per mesi il 18enne olandese (ne compirà 19 il 1° giugno) e nelle ultime ore sembra aver fatto il passo finale con un'offerta che ammonterebbe a quasi otto milioni di euro .

