di Redazione Fox Sports - 04/05/2019 21:32 | aggiornato 04/05/2019 21:39

Ousmane Dembélé (21 anni) si è fatto male di nuovo. E questa volta lo ha fatto in un modo che ha dell'incredibile, dopo appena 25 secondi dall'inizio della partita di Liga contro il Celta Vigo. Un problema muscolare avvertito alla sua prima azione, dopo un cambio di passo. L'attaccante del Barcellona si è lamentato subito per il dolore percepito nella parte posteriore della coscia sinistra e ha capito di non poter continuare.

L'infortunio di Ousmane Dembélé lo taglia fuori, quasi certamente, dal ritorno delle semifinali della Champions contro il Liverpool il prossimo martedì ad Anfield. Ciò che può far guardare con ottimismo è la zona interessata, visto che si tratta della gamba sinistra e non della destra come nella precedente occasione.

Si tratta comunque del quarto stop del francese dal momento del suo arrivo a Barcellona nell'estate 2017: il giocatore è stato sostituito dal 20enne Alex Collado al 6' minuto di gioco e si è accomodato in panchina, dove i fisioterapisti gli hanno applicato del ghiaccio nell'area dolorante. La sua presenza contro il Liverpool sembra molto complicata.