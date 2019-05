Il detentore della più importante cintura di SmackDown si racconta e fissa gli obiettivi per il futuro.

di Marco Ercole - 03/05/2019

A 37 anni, quel ragazzo nato a Kumasi (Ghana) è riuscito a salire sul tetto del mondo del wrestling, vincendo il titolo di campione WWE. Kofi Kingston lo ha fatto nel palcoscenico più importante, a WrestleMania 35 lo scorso 7 aprile. In quell'occasione ha sconfitto Daniel Bryan, coronando il suo sogno e quello di tutto il pubblico del MetLife Stadium.

Il giusto epilogo di un "push" (come viene definito il processo in cui un wrestler acquisisce popolarità) nato quasi per caso, con un'incredibile spinta del WWE Universe, letteralmente impazzito per la #KofiMania.

Il membro del New Day è arrivato così all'apice, conquistando uno dei due titoli principali in singolo della WWE, dopo aver scritto pagine di storia nella divisione Tag Team, principalmente insieme alla sua attuale stable del New Day (ma anche con Evan Bourne, R-Truth e CM Punk), e aver conquistato tre volte la United States Championship e quattro l'Intercontinental Championship.

WWE WWE, Kofi Kingston a WrestleMania 35

Kofi Kingston, il campione WWE parla a FOXSports.it

Un traguardo meritato per quanto mostrato nel corso della sua carriera e che adesso Kofi Kingston non intende mollare per nessun motivo al mondo, come spiegato nel corso della roundtable dagli Stati Uniti a cui era presente anche la redazione di FOXSports.it:

A WrestleMania 35 ho coronato un sogno, uno dei momenti più belli della mia vita. Tutto è stato fantastico, quando sono rientrato negli spogliatoi tutti erano in piedi ad applaudire. C'era anche Vince McMahon, aveva un enorme sorriso stampato sul suo volto. Si vedeva quanto fosse felice per me. Mi rende davvero orgoglioso avere il sostegno dei miei colleghi, molti dei quali hanno condiviso con me questi 11 anni.

Il momento in cui Kofi si è reso conto di poter arrivare da alzare questo traguardo è stato dopo il PPV Elimination Chamber, dove si è guadagnato la sua chance titolata:

In quell'attimo, vedendo il pubblico in visibilio, mi sono reso conto che il WWE Universe lo volesse quanto me. Di conseguenza era davvero possibile.

Il legame indissolubile con il New Day

Fino a questi livelli ci è arrivato anche grande al sostegno dei suoi compagni di viaggio principali in WWE, Big E e Xavier Woods, cioè quelli con i quali forma The New Day, una delle stable più significative degli ultimi anni nel mondo del wrestling. La storia però insegna che spesso, quando un membro di una fazione diventa campione in singolo, all'interno delle storyline possano nascere delle invidie interne capaci di portare a dei tradimenti:

A noi non succederà mai. Resteremo insieme fino alla tomba, abbiamo già riservata una bara in cui saremo sepolti insieme. Non ci separeremo mai. Se Big E o Xavier Woods fossero campioni WWE adesso io li supporterei allo stesso modo in cui lo stanno facendo loro. Anche loro si sentono campioni, perché quando uno di noi raggiunge il successo è come se lo facessero anche gli altri due.

Parole che sembrano aprire anche alla possibilità (mai confermata dalla WWE) di un'introduzione della "Freebird Rule" (in cui tutti i componenti di una stable possono difendere i titoli vinti da un membro) anche per il titolo WWE, così come accade già per i titoli di coppia.

WWE The New Day, Kofi Kingston con Big E e Xavier Woods

Le prossime sfide: da Kevin Owens a Daniel Bryan e Roman Reigns

Intanto Kofi Kingston pensa a difendere il suo titolo WWE personalmente, lo dovrà fare già a Money in the Bank contro Kevin Owens. In futuro però non gli dispiacerebbe affrontare l'ultimo arrivato nel roster di SmackDown, Roman Reigns:

Credo che Roman Reigns sia un talento incredibile. Ne ha passate tante, ha sconfitto la leucemia ed è di nuovo qui, a fare ciò che ama. Mi piace tutto di lui e mi piacerebbe se le nostre strade si incrociassero. Sarebbe una grande rivalità, che abbiamo solo assaggiato in Tag Team, con The Shield e il New Day. Uno contro uno non è mai successo, credo che le nostre caratteristiche possano completarsi tra loro. Vediamo se succederà in futuro. Al momento sono concentrato sul match con Kevin Owens.

Altro avversario con il quale dovrà confrontarsi prima o poi sarà Daniel Bryan, al quale ha strappato il titolo WWE a WrestleMania 35:

Non ho idea di cosa stia facendo, ma aspetto la rivincita. So che lui può sfruttare la clausola per un nuovo incontro e credo che un giorno ci riaffronteremo. Ora è troppo presto però. Ripeto: adesso devo occuparmi del mio avversario a Money in the Bank.

Una sfida dove Kofi Kingston vuole confermarsi campione WWE. Dopo 11 anni d'attesa, non vuole certo lasciare andare proprio adesso la sua cintura più bella.