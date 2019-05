Dopo un percorso tortuoso e dalle grandi difficoltà, Al Iaquinta è quarto nel ranking pesi leggeri UFC ed è pronto ad affrontare il veterano Donald Cerrone.

03/05/2019

UFC Fight Night 151 è alle porte e nel main event si scontreranno due veterani ai vertici della divisione pesi leggeri. Un ritrovato Donald Cerrone (35-11), tornato nella divisione al limite delle 155 libbre, è pronto ad accogliere Al Iaquinta (14-4-1). Un'avventura fra alti e bassi, quella di Cerrone nei pesi welter, categoria nella quale, ultime imprese, ha finalizzato Mike Perry ed Alexander Hernandez.

Il Cowboy di Denver ha dimostrato di appartenere ancora, all'età di 36 anni, all'élite in UFC, ed è pronto ad accogliere nuove sfide. L'approccio di "Raging Al" alle sue sfide è sempre stato quello del duro. Ha accettato con appena un giorno di preavviso un match contro Khabib Nurmagomedov e sebbene il russo abbia preferito gestire piuttosto che affondare, la difesa di Iaquinta è stata coriacea.

Agente immobiliare a tempo pieno, ma fighter nell'anima, Iaquinta non ce l'ha fatta ad abbandonare quella che può essere definita più che un lavoro la sua passione e, dopo un periodo di pausa, è tornato sui suoi passi, chiedendo ancora di entrare nella gabbia ottagonale più famosa al mondo.

UFC FN 151, Iaquinta è pronto per Cerrone

Lui - ha detto Iaquinta a MMA Fighting - è sempre il Cowboy, amico. Appena mette piede nell'arena è subito ovazione e amore. A Brooklyn la gente lo ha adorato, io ero lì. È davvero esperto ed è stato lì dentro con chiunque, ha affrontato ogni tipo di situazione. Il suo palmarès parla per lui, ma credo che anche la mia esperienza sia da fighter esperto.

Sono stato lì dentro coi migliori ed ho mostrato ciò di cui sono capace, anche quando ho perso. Molti atleti hanno perso contro atleti contro cui ho perso io, sono stati sgonfiati e rimandati giù, in parabola discendente. Il modo in cui ho perso ed ho affrontato le sconfitte mi motiva. Sono affamato e nel mio massimo momento di splendore.

Iaquinta è quindi pronto a capitanare la terza card di fila a cui partecipa. È diventato, col tempo, un fan favorite. Ad oggi è addirittura un top 5 di categoria ed è pronto a mostrare ancora al mondo ciò di cui è capace.

Credo che i fan abbiano capito il percorso che ho fatto, da dove vengo. Ho avuto momenti difficili, ma credo di aver giocato bene le mie carte. Avere attraversato tanta di quella m*rda credo mi stia facendo apprezzare ancora di più questi momenti. Ho una strana predisposizione mentale. Non strana anzi, credo solo che arriverà ancora qualcosa di buono. Probabilmente quattro anni fa non sarei stato pronto. Adesso invece sono una persona matura, sto facendo bei soldi, so che posso fare ottime cose, grandi cose. Ed ho la maturità per gestire il momento. Sono ancora fuori di testa, ma so controllarmi. Non sono un tipo molto religioso, ma forse è il modo che ha Dio per dirmi che sono pronto.

Ma con la situazione ingarbugliata che circonda i pesi leggeri, con due campioni al momento e altri sfidanti sempre pronti, il numero 4, Al Iaquinta, non ha le idee chiare circa cosa potrebbe significare una vittoria su Donald Cerrone:

Non ne ho idea. So solo che una vittoria su Cerrone mi garantisce quel posto. Un grande match, un grande avversario. Lui è molto conosciuto, molto tecnico, abile ed esperto. Non mi preoccupo più di molte cose. Ora il mio pensiero è solo per questo match. Prima mi preoccupavo di Kevin Lee, di cosa sarebbe stato dopo. Volevo i migliori incontri e questo è un grande match. Mi motiva parecchio, l'ho sempre avuto sott'occhio da quando ho iniziato. Lo seguivo quando era in WEC, prima ancora che io arrivassi in palestra. Allora ero solo un wrestler. È nel mio radar da prima ancora che iniziassi con questo sport.

Il resto della main card

