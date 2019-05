Finisce 1-1 il derby della Mole. Il Torino passa con Lukic, nel finale ecco l'acuto di Cristiano Ronaldo che arriva a 21 gol in campionato. I granata mancano l'aggancio al quarto posto.

di MarcoValerio Bava - 03/05/2019 22:31 | aggiornato 03/05/2019 22:56

Finisce in parità il derby della Mole, un pareggio che lascia amaro in bocca al Torino rimasto in vantaggio fino all'84' quando Ronaldo prende l'ascensore e cancella la vittoria granata. Una vittoria che sarebbe stata pesantissima perché il Toro non vince una stracittadina in Serie A dal 2015, ma soprattutto perché avrebbe permesso alla squadra di Mazzarri di vivere due giorni al quarto posto.

Resta comunque una prestazione positiva, che conferma l'ottimo momento del Torino che sale a quota 57, a -2 dall'Atalanta che domenica affronterà la Lazio all'Olimpico. La Juventus ha macinato gioco, ha pagato la serata no di Pjanic e la mancanza di alternative in mezzo al campo e anche in avanti dove ha pesato l'assenza di un giocatore in grado di strappare come Douglas Costa.

Lukic ha aperto le danze andando in pressing su Pjanic e sarà una costante di tutto il match. Il serbo, che nasce regista, si sta specializzando ormai in questo ruolo che Mazzarri gli ha cucito addosso. E il regista della Juventus ne ha pagato le conseguenze. Il Toro ha rischiato anche di raddoppiare, ma nel complesso il pareggio è risultato giusto perché soprattutto nella ripresa la Juve è cresciuta, mettendo all'angolo all'avversario e trovando il gol con il suo miglior giocatore.

Serie A, le pagelle di Juventus-Torino

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Cancelo 6, Bonucci 6, Chiellini 6, Spinazzola 6,5; Cuadrado 5 (dal 78' Pereira sv), Pjanic 5, Matuidi 6, Bernardeschi 6 (dall'84' De Sciglio sv); Ronaldo 6,5, Kean 5,5. All.Allegri 6

Torino (3-5-1-1): Sirigu 6,5; Izzo 7, Nkoulou 6,5, Bremer 6; De Silvestri 6 (dall'88' Zaza sv), Lukic 7 (dal 78' Aina sv), Rincon 6,5, Meite 6, Ansaldi 6; Berenguer 6,5 (dal 69' Baselli 6); Belotti 6. All.Mazzarri 6,5

I migliori

Izzo 7

Ancora una prestazione straordinaria per il centrodestra della difesa a tre di Mazzarri. Dopo quella sfoderata contro il Milan, ecco un'altra prova super per questo ragazzo forse troppo sottovalutato. Aggressivo, sempre in anticipo, non dà respiro a chi transita da quelle parti. Provvidenziale quando Kean strappa su Nkoulou e serve al centro per CR7 che tutto solo è pronto a battere a rete, ma lui arriva in spaccata e cancella l'occasione. Anche nella ripresa, con il Toro in sofferenza, è l'ultimo a mollare. Muro.

Lukic 7

Segna il gol che porta in vantaggio il Torino, il suo primo in campionato. Furbo nell'andare in pressione su Pjanic, scippargli il pallone e poi abile nell'incrociare sul secondo palo non lasciando scampo a Szczesny. Mazzarri lo posiziona a uomo su Pjanic, come settimana scorsa aveva fatto con Bakayoko, la sua partita è di un'applicazione quasi maniacale, non lascia mai ossigeno al regista della Juve, lo pressa e lo annulla. Martello.

Ronaldo 6,5

Cos'è il campione? È colui che incide anche quando non vive la sua miglior giornata. Cristiano è sempre motivato, sprona i compagni, li incita ad attaccare a fare di più, ma palloni giocabili ne arrivano pochi anche perché la guardia dei centrali del Torino è attenta e lascia poco agli attaccanti bianconeri. Alla prima palla giocabile, però, salta più in alto di tutti, rimane in aria un'eternità e fa gol. Il numero 21 in Serie A. Implacabile.

90'+5 - Finisce un combattuto Derby Della Mole. Uno a uno: per la Juve in gol @Cristiano #JuveToro pic.twitter.com/nEooByQDLE — JuventusFC (@juventusfc) May 3, 2019

I peggiori

Pjanic 5

La Juventus è in emergenza a centrocampo, sono rimasti solo lui e Matuidi e soprattutto sulla sua qualità fa affidamento Allegri. Ma il bosniaco non è in serata, sbaglia tanto e diventa letale quando fa scorrere una rimessa laterale a favore battuta da Cuadrado, si fa rimontare e sopraffare da Lukic che davanti a Szczesny è glaciale e realizza. Un gol che pesa tanto sulla prova del 5 bianconero che dopo questo errore non riesce a riemergere anche perché proprio Lukic lo tallona e non gli lascia spazio per ragionare.

Cuadrado 5

Ha l'alibi di una forma fisica che non può essere al top dopo il lungo infortunio, ma la partita del colombiano è totalmente insufficiente. Arruffone, impreciso, mai incisivo. Perde una miriade di palloni, non riesce mai a trovare lo spunto giusto, viene sovrastato da Ansaldi. Quando va alla conclusione poi è un disastro e lo Stadium nel secondo tempo non gli risparmia i fischi.