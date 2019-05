Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa a due giorni dalla sfida col Genoa.

03/05/2019

Due giorni a Genoa-Roma, match valido per la 35esima giornata di Serie A. In conferenza stampa ha parlato Claudio Ranieri, a cui - tra le tante domande - è stata fatta una domanda quantomeno particolare.

Al tecnico dei giallorossi è stato infatti chiesto se teme che la Lazio possa "scansarsi" contro l'Atalanta per favorire i bergamaschi nella corsa Champions, come se i biancocelesti non fossero in corsa per nessun obiettivo.

Nel 2010 andò così - ha detto Ranieri ricordando quanto successo in un Lazio-Inter di nove anni fa, quando i tifosi biancocelesti invitarono i loro giocatori a "scansarsi" per danneggiare la Roma nella lotta Scudetto - ma io devo pensare a giocare. Ora non so, ci pensi la Lega. Io sono sempre stato leale e questo per me è importante

Poi si è focalizzato sulla partita col Genoa:

Mi aspetto una partita difficile. Il Genoa ha vinto contro Lazio, Atalanta e Juventus. Noi dobbiamo essere super concentrati. Dzeko? Ho ancora due allenamenti, spero stia bene. Ha avuto una piccola distorsione alla caviglia e spero possa allenarsi oggi e domani. C'è Schick disponibile che è molto forte. Ho letto oggi le dichiarazioni del suo agente e le condivido. Io scommetto su questo ragazzo, c’è chi matura subito e chi ha bisogno di più tempo, ma lui è veramente valido

Su Zaniolo e Pellegrini:

Nicolò è pronto, è un generoso, ma non è che al primo anno può avere la facilità di corsa. Però la forza interiore e il fisico lo aiutano. È sempre pronto e disponibile. Lorenzo è giovane, ha facilità di corsa e di calcio notevole. Più gioca e più acquista consapevolezza nel ruolo di centrocampista. È un'ottima mezzala e mi dà la possibilità di avere più opzioni

Ranieri ha proseguito, parlando anche del suo futuro: