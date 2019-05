L'attaccante è stato fermato per tre turni dopo l'espulsione rimediata in Coppa di Francia. Aperto un procedimento contro il brasiliano che ha colpito un tifoso.

di Redazione Fox Sports - 03/05/2019 15:35 | aggiornato 03/05/2019 15:40

Brutte notizie per il PSG. Kylian Mbappé è stato squalificato per tre giornate dopo l'espulsione rimediata nella finale di Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes. L'attaccante francese si è visto sventolare in faccia il cartellino rosso al 118' per un bruttissimo fallo su Damien Da Silva e si rivedrà in campo il 18 maggio contro il Digione, match valido per la penultima giornata di Ligue 1. Ma non è finita qui. Perché anche Neymar è finito nel mirino della Commissione Disciplinare della FFF, che ieri si è riunita e ha aperto un procedimento nei confronti del brasiliano che potrebbe essere fermato per ben otto turni. Neymar ha colpito un tifoso al momento della premiazione e ora rischia una maxi squalifica.