Nella città di Nashville in Tennesse, la NFL ha sparato i colpi del draft, con gli Arizona Cardinals e la prima scelta Kyler Murray da Oklahoma.

di Mirko Colombi - 03/05/2019 09:18 | aggiornato 03/05/2019 09:23

In America è esploso il draft NFL e tutti gli appassionati di football si sono incollati a tv, radio e computer. Come accade ogni anno, l'edizione numero 84 di questa mega selezione ha coinvolto agenti, manager, squadre, giocatori e mass media. Oltre agli statistici: un impressionante staff dedicato all'algoritmica trascorre ore tra calcoli, teorie, previsioni e bilanci. Il tutto, muovendo un fiume di dollari, nonostante la stagione inizi dopo l'estate.

Teatro dello show, la città di Nashville, nello stato del Tennessee. Dal 25 al 27 aprile ed è stato un evento record. Oltre 600000 appassionati desideravano vedere il draft dal vivo e le tv hanno toccato picchi di audience mai registrati per le selezioni delle franchigie professionistiche dalle squadre di college. La media tei telespettatori è di 6,1 milioni- Il pubblico è cresciuto, come è salito il volume di affari degli addetti ai lavori. In attesa del "football mercato", che andrà avanti sino al bootcamp estivo.

La prima società che ha effettuato la scelta del giocatore è quella di Arizona. I Cardinals hanno preso un giovane quarterback direttamente dall'Università dell'Oklahoma. Kyler Murray, 21 anni, nel 2019 avrà l'opportunità di debuttare da professionista e ben pagato. Una buona notizia per Arizona che, nella passata stagione, ha tribolato coi suoi QB. Interessanti mosse anche da parte di San Francisco e dei Giants, giusto per citare due squadre tra le più blasonate. L'ultima scelta apparteneva ai Patriots ma, si sa, i campioni NFL partono senza vantaggio alcuno nel draft prestagionale.

Murray ad Ariziona,la prima scelta NFL del draft 2019

NFL draft 2019: "We want you"

Quando una franchigia punta il prescelto dai tanti college, sembra di vedere lo Zio Sam che invita i soldati alle armi. In effetti, il draft è un vero e proprio arruolamento in diretta, durante il quale i colpi di mercato sembrano pallottole ben sparate. La prima fucilata è di Arizona, che mette il casco dei Cardinals nelle mani di Kyler Murray, quarterback di belle speranze. Il ventunenne andrà in una squadra che recentemente ha tanto tribolato coi QB, non avendo trovato il giusto capitano d'attacco che sappia rimpiazzare Carson Palmer.

La società a scegliere per ultima è stata New Egland. Tra i centinaia di parametri che determinano chi debba effettuare la prima mossa ci sono i risultati ottenuti nelle passate stagioni. Ebbene, con un numero impressionante di Superbowl vinti, i Patriots sono - logicamente - gli ultimi a selezionare le nuove leve. Coraggio giovane N'Keal Harry: sei stato scelto per ultimo, ma dalla squadra campionessa in carica. Ti poteva andare peggio.

I vertici dell'organizzazione ed i dirigenti NFL, ormai da anni, hanno imposto ad ogni franchigia la possibilità di prendere i ragazzi dalle università americane. Ogni giocatore sarà, in primis, un ottimo studente, con risultati accademici monitorati e di livello. In secondo ma altrettanto importante luogo, ogni prescelto sarà dotato di caratteristiche tecnico/tattiche da serie A del football. Sono lontani i tempi in cui squadre come gli allora Los Angeles Raiders prendevano i combattenti dalla strada e li trasformava in professionisti NFL.

Le prime 10 scelte del draft